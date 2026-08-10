Calpe, Španjolska

Lagune Homes reúne todo lo que necesitas para disfrutar de la vida puramente mediterránea.Lagune Homes se encuentra en Calpe, junto a la zona natural de Las Salinas y a solo 5 minutos a pie de la famosa playa de Fossa y a 10 minutos de la playa de Arenal.Calpe, conocido como El Penion de Ifa…