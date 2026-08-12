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Tiendas en venta en Španjolska

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116 propiedades total found
Tienda 77 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 77 m²
Barcelona, Španjolska
Área 77 m²
Local comercial con inquilino en el suburbio más cercano de Barcelona: Santa Coloma de Grame…
$682,866
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Tienda 2 708 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 2 708 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 708 m²
Local comercial en venta en la famosa ciudad costera de Vilanova i la Geltrú, a 50 km de Bar…
$8,10M
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Tienda 365 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 365 m²
Barcelona, Španjolska
Área 365 m²
Se venden locales comerciales en la zona comercial de Barcelona. medio ambiente: Zona r…
$775,458
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TekceTekce
Tienda 191 m² en Španjolska
Tienda 191 m²
Španjolska
Área 191 m²
Venta de locales con un arrendatario confiable en Madrid. Environment:prestigiosa zona resid…
$1,11M
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Tienda 212 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 212 m²
Barcelona, Španjolska
Área 212 m²
Local comercial en venta con un inquilino en el centro de Barcelona.Environment:parte densam…
$509,256
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Tienda 148 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 148 m²
Barcelona, Španjolska
Área 148 m²
Se venden locales comerciales en Barcelona. medio ambiente: Zona comercial activa; In…
$364,581
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Tienda 1 862 m² en Španjolska
Tienda 1 862 m²
Španjolska
Área 1 862 m²
En venta local comercial con inquilino en Madrid. Environment:zona residencial densa;desarro…
$6,22M
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Tienda 975 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 975 m²
Madrid, Španjolska
Área 975 m²
Sala de esquina con inquilino en venta en una de las zonas más densamente pobladas de Madrid…
$4,27M
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Tienda 130 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 130 m²
Barcelona, Španjolska
Área 130 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en la Ciudad Vieja de Barcelona. La i…
$1,97M
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Tienda en Canarias, Španjolska
Tienda
Canarias, Španjolska
LIDL Tenerife es una oportunidad única de inversión con el pago del 80% del costo sólo despu…
$5,71M
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Tienda 575 m² en Španjolska
Tienda 575 m²
Španjolska
Área 575 m²
Local comercial con inquilino en Madrid está a la venta.Alrededores:zona residencial;infraes…
$1,27M
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Tienda 211 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 211 m²
Barcelona, Španjolska
Área 211 m²
En venta urgente local comercial con un inquilino en Badalon.Environment:zona residencial de…
$1,74M
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Tienda 290 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 290 m²
Madrid, Španjolska
Área 290 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial de Madrid.Env…
$1,41M
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Tienda 561 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 561 m²
Barcelona, Španjolska
Área 561 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial de Barcelona.…
$925,920
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Tienda 518 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 518 m²
Barcelona, Španjolska
Área 518 m²
Venta es un montón de 2 locales comerciales con inquilinos en el distrito central de negocio…
$1,74M
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Tienda 1 344 m² en Španjolska
Tienda 1 344 m²
Španjolska
Área 1 344 m²
En venta local comercial con inquilino de red en una zona respetable de Madrid. ¡El inquilin…
$2,65M
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Tienda 533 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 533 m²
Madrid, Španjolska
Área 533 m²
En venta esquina con un inquilino en el centro histórico de Madrid.La instalación tiene una …
$2,89M
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Tienda 121 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 121 m²
Barcelona, Španjolska
Área 121 m²
Local comercial en venta con un inquilino en Barcelona.Environment:Avenida Parallel con much…
$277,776
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Tienda 3 593 m² en Španjolska
Tienda 3 593 m²
Španjolska
Área 3 593 m²
Local comercial con inquilino en los suburbios de Sevilla.Environment:zona residencial densa…
$2,60M
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Tienda 373 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 373 m²
Barcelona, Španjolska
Área 373 m²
Venta es un local comercial con un arrendatario confiable, situado en una ciudad costera tur…
$601,848
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Tienda 441 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 441 m²
Barcelona, Španjolska
Área 441 m²
Venta de locales comerciales con un inquilino en una prestigiosa zona residencial de Barcelo…
$717,588
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Tienda 589 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 589 m²
Madrid, Španjolska
Área 589 m²
Venta de locales comerciales en los suburbios de Madrid. La propiedad tiene una ubicación ún…
$1,77M
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Tienda 72 m² en Španjolska
Tienda 72 m²
Španjolska
Área 72 m²
Apartamento con inquilino en venta en el centro histórico de Madrid. La instalación tiene un…
$912,031
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Tienda 1 304 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 1 304 m²
Barcelona, Španjolska
Área 1 304 m²
Local comercial en venta en una zona residencial de Barcelona.Environment:desarrollo residen…
$1,42M
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Tienda 260 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 260 m²
Barcelona, Španjolska
Área 260 m²
Local comercial en venta con un inquilino en una zona residencial de Barcelona.Environment:e…
$810,180
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Tienda 630 m² en Madrid, Španjolska
Tienda 630 m²
Madrid, Španjolska
Área 630 m²
En venta local comercial con un arrendatario confiable en una zona residencial de Madrid.Env…
$3,87M
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Tienda 40 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 40 m²
Barcelona, Španjolska
Área 40 m²
Local comercial en una zona privilegiada de la ciudad.Environment:la estación principal de l…
$844,902
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Tienda 328 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 328 m²
Barcelona, Španjolska
Área 328 m²
Local comercial en venta cerca de la calle con el tráfico más alto de Barcelona - la famosa …
$2,64M
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Tienda 4 161 m² en Španjolska
Tienda 4 161 m²
Španjolska
Área 4 161 m²
En venta una habitación con un inquilino confiable en los suburbios de Almería. Environment:…
$3,86M
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Tienda 85 m² en Barcelona, Španjolska
Tienda 85 m²
Barcelona, Španjolska
Área 85 m²
Locales comerciales están en venta cerca de la calle con la más alta pasibilidad en Barcelon…
$1,22M
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