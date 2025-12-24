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Barrio residencial SALVIA II

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,09M
;
21
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ID: 38984
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 303938084
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara
  • Dirección
    Calle Amor, 2

Sobre el complejo

SALVIA 2 es un nuevo y exclusivo complejo de apartamentos situado a pocos minutos de la costa mediterránea, en el encantador pueblo costero de San Pedro Alcántara. Este proyecto ofrece una ubicación envidiable junto al paseo marítimo bordeado de palmeras, que conecta al este con Marbella y al oeste con Estepona. A tan solo 5 km de Puerto Banús y con fácil acceso a la Milla de Oro de Marbella, este complejo te permitirá disfrutar del mejor clima de Europa, con una temperatura media de 20°C y más de 300 días de sol al año. Ubicado en el corazón del destino de lujo más codiciado del mundo, SALVIA2 te invita a explorar la cautivadora región de Andalucía (185 km de costa virgen, 124 playas bañadas por el sol y15 puertos deportivos) Una impresionante colección de más de 70 campos de golf. San Pedro Alcántara es un lugar donde la historia y el lujo moderno se fusionan, brindándote una auténtica bienvenida española. Además, estarás cerca de Puerto Banús y la Milla de Oro de Marbella, donde encontrarás restaurantes galardonados con estrellas Michelin y marcas reconocidas a nivel mundial como Nobu y Cipriani. El complejo SALVIA 2 redefine la vida en apartamentos de lujo, combinando un diseño moderno con un concepto de bienestar integral. Diseñado por los renombrados arquitectos T10, esta promoción del GRUPO ABU se destaca como una maravilla arquitectónica. Su diseño contemporáneo, la abundante vegetación autóctona y las instalaciones sostenibles establecen un nuevo estándar en lujo y tranquilidad. Las viviendas en SALVIA2 están disponibles en opciones de 2 a 4 dormitorios, con interiores amplios de hasta 195 m² y terrazas fabulosas de hasta 189 m². Cada residencia es un testimonio de diseño y elegancia contemporáneos, con la posibilidad de personalizarse según las necesidades de cada comprador. Todas las viviendas incluyen al menos una plaza de aparcamiento y trastero. Las zonas comunes del complejo son igualmente impresionantes, ofreciendo (Espacio de coworking para el profesional moderno, puntos de carga de vehículos eléctricos, piscina interior climatizada, gimnasio y spa totalmente equipados, dos piscinas (una para adultos y otra para niños) El complejo estará completamente cerrado, con entrada de seguridad y garita de control, garantizando tu tranquilidad y privacidad. Las viviendas cuentan con un sistema centralizado de climatización mediante conductos, que emplea una bomba de calor para regular la temperatura en distintas zonas del hogar. Además, el agua caliente sanitaria (ACS) se generará a través de un sistema de geotermia, aprovechando el calor natural de la tierra. El diseño interior de alta calidad incluye cocinas modernas y materiales elegantes, creando un ambiente acogedor y confortable. Lo que realmente distingue a SALVIA2 es la atención personalizada que ofrece a sus clientes. MINAMI by Grupo ABU permite a los propietarios diseñar su hogar con el asesoramiento de un equipo de arquitectos e interioristas, asegurando que cada rincón de la vivienda sea único y personalizado. Los espacios comunitarios han sido cuidadosamente diseñados para fomentar las conexiones entre los residentes, el bienestar y el sentido de pertenencia. Desde las modernas áreas de coworking hasta las zonas de piscina, jardines exuberantes, spa con sauna y gimnasio, todo está pensado para crear una comunidad acogedora y activa. SALVIA 2 es la culminación de la excelencia arquitectónica de Grupo ABU, una promotora inmobiliaria con sede en Sevilla, reconocida por sus construcciones innovadoras en ubicaciones emblemáticas. Cada vivienda refleja su filosofía de diseño, elegancia y personalización, haciendo que cada residencia sea única. El proyecto cobra vida gracias a la experiencia de los arquitectos de T10, quienes aportan su destreza arquitectónica para crear otra obra maestra sostenible en este emblemático complejo.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Localización en el mapa

San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
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