Barrio residencial Bahía by Kronos Homes

Bahía se inspira en el lujo de una residencia tropical, donde el agua y la vegetación son los protagonistas y los espacios exteriores forman parte de la vida cotidiana de cada hogar. Su ubicación privilegiada, en Mijas, y sus zonas comunes, con piscina y gimnasio, están rodeadas de jardines para que disfrute del maravilloso clima y estilo de vida de la Costa del Sol. El diseño de Bahía reinterpreta el sofisticado estilo de los resorts brasileños, pero actualizado en un complejo residencial vanguardista, con líneas puras y un diseño único. Las amplias terrazas emergen de su característica fachada verde y forman un marco arquitectónico que cumple una doble función: dotar al complejo de identidad y asegurar una óptima luz solar durante todo el año. Las viviendas en Bahía cuentan con amplios espacios exteriores; cada hogar ofrece una espaciosa terraza, los dúplex y áticos también disfrutan de impresionantes soláriums y las plantas bajas de jardines privados. Todos ellos están conectados con las zonas interiores a través de grandes ventanales de suelo a techo, permitiendo que el maravilloso paisaje de la Costa del Sol forme parte de cada día. Gracias a la topografía del terreno, la piscina de Bahía aparece como un lago natural al pie de la ladera, resguardada por la vegetación y con un gran solárium que rodea la piscina para relajarse y tomar el sol. En Bahía podrá trabajar cómodamente y mantenerse en forma. Entre sus zonas comunes, destaca una impresionante área de coworking perfecta para trabajar desde casa y un gimnasio totalmente equipado listo para su rutina diaria. Ambos espacios están climatizados, cuentan con amplias áreas y grandes ventanales que se abren a la piscina y los jardines. Bahía se eleva sobre el campo de golf Calanova con vistas inigualables a la costa. Un entorno tranquilo con una enorme diversidad natural, protegido por las montañas de la Sierra de Mijas y con un litoral donde encontramos playas de arena, como Butibamba, y hermosas calas de aguas cristalinas como Punta de la Torre Nueva. El Club de Golf Calanova, con sus verdes colinas, se extiende a los pies de Bahía. A tan solo unos pasos de su hogar podrá practicar su deporte favorito. Su diseño cumple con estándares profesionales y sus 18 hoyos le permitirán desafiarse para lograr el juego perfecto. Esta zona de Mijas ha conservado intacta su herencia marinera y se ha convertido en una localidad moderna con un marcado carácter mediterráneo, donde encontramos playas de gran belleza y una variada gastronomía. Además, su proximidad a Fuengirola y Marbella le permite disfrutar de una amplia oferta de ocio y actividades culturales, con el Aeropuerto Internacional de Málaga situado a solo 30 minutos.