  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Mijas
  4. Barrio residencial Bahía by Kronos Homes

Barrio residencial Bahía by Kronos Homes

Mijas, Španjolska
de
$483,501
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38912
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 308407529
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

Bahía se inspira en el lujo de una residencia tropical, donde el agua y la vegetación son los protagonistas y los espacios exteriores forman parte de la vida cotidiana de cada hogar. Su ubicación privilegiada, en Mijas, y sus zonas comunes, con piscina y gimnasio, están rodeadas de jardines para que disfrute del maravilloso clima y estilo de vida de la Costa del Sol. El diseño de Bahía reinterpreta el sofisticado estilo de los resorts brasileños, pero actualizado en un complejo residencial vanguardista, con líneas puras y un diseño único. Las amplias terrazas emergen de su característica fachada verde y forman un marco arquitectónico que cumple una doble función: dotar al complejo de identidad y asegurar una óptima luz solar durante todo el año. Las viviendas en Bahía cuentan con amplios espacios exteriores; cada hogar ofrece una espaciosa terraza, los dúplex y áticos también disfrutan de impresionantes soláriums y las plantas bajas de jardines privados. Todos ellos están conectados con las zonas interiores a través de grandes ventanales de suelo a techo, permitiendo que el maravilloso paisaje de la Costa del Sol forme parte de cada día. Gracias a la topografía del terreno, la piscina de Bahía aparece como un lago natural al pie de la ladera, resguardada por la vegetación y con un gran solárium que rodea la piscina para relajarse y tomar el sol. En Bahía podrá trabajar cómodamente y mantenerse en forma. Entre sus zonas comunes, destaca una impresionante área de coworking perfecta para trabajar desde casa y un gimnasio totalmente equipado listo para su rutina diaria. Ambos espacios están climatizados, cuentan con amplias áreas y grandes ventanales que se abren a la piscina y los jardines. Bahía se eleva sobre el campo de golf Calanova con vistas inigualables a la costa. Un entorno tranquilo con una enorme diversidad natural, protegido por las montañas de la Sierra de Mijas y con un litoral donde encontramos playas de arena, como Butibamba, y hermosas calas de aguas cristalinas como Punta de la Torre Nueva. El Club de Golf Calanova, con sus verdes colinas, se extiende a los pies de Bahía. A tan solo unos pasos de su hogar podrá practicar su deporte favorito. Su diseño cumple con estándares profesionales y sus 18 hoyos le permitirán desafiarse para lograr el juego perfecto. Esta zona de Mijas ha conservado intacta su herencia marinera y se ha convertido en una localidad moderna con un marcado carácter mediterráneo, donde encontramos playas de gran belleza y una variada gastronomía. Además, su proximidad a Fuengirola y Marbella le permite disfrutar de una amplia oferta de ocio y actividades culturales, con el Aeropuerto Internacional de Málaga situado a solo 30 minutos.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Localización en el mapa

Mijas, Španjolska
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$799,002
Barrio residencial Almazara Views Fase 3
Istan, Španjolska
de
$682,590
Barrio residencial NAVIGOLF SUITES 2
Mijas, Španjolska
de
$489,189
Barrio residencial Los Altos Villa Sara
Rio Real, Španjolska
de
$6,46M
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$413,492
Está viendo
Barrio residencial Bahía by Kronos Homes
Mijas, Španjolska
de
$483,501
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca de servicios en Estepona, Málaga
Estepona, Španjolska
de
$716,631
Año de construcción 2028
Apartamentos modernos junto al Mediterráneo en Estepona Estepona es uno de los destinos más buscados de la Costa del Sol, conocido por su encantador casco antiguo, su animado puerto deportivo y más de veinte kilómetros de costa con playas con Bandera Azul. Con un clima mediterráneo suave, ca…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Pine Valley Villas
Barrio residencial Pine Valley Villas
Barrio residencial Pine Valley Villas
Barrio residencial Pine Valley Villas
Barrio residencial Pine Valley Villas
Mostrar todo Barrio residencial Pine Valley Villas
Barrio residencial Pine Valley Villas
Mijas, Španjolska
de
$1,51M
Starting from the traditional silhouette of a house, the primordial pentagon, the design team has evolved these geometric lines to create a symbiosis with the existing vegetation, establishing a continuous dialogue with nature, its energy and its movement. This is how the central axis that…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Mostrar todo Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$757,098
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Apartamentos frente al mar en un complejo privado en Denia Alicante Estos extraordinarios apartamentos en Dénia, una ciudad portuaria de la provincia de Alicante en España, ofrecen impresionantes vistas al mar y acceso directo a la playa. Enclavados en primera línea del magnífico litoral me…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones