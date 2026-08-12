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Inversiones Inmobiliarias en Španjolska

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Alicante
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17 propiedades total found
De inversiones 1 400 m² en San Vicente del Raspeig, Španjolska
De inversiones 1 400 m²
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Nº de cuartos de baño 58
Área 1 400 m²
Se vende residencia para estudiantes a solo 300m de las universidades,58 habitaciones de las…
$749,876
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CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS en el Castellar - el Oliveral, Španjolska
CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS
el Castellar - el Oliveral, Španjolska
Área 1 358 m²
INVERSIÓN ÚNICA EN ESPAÑA: CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS Precio: 2.300.…
$2,68M
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De inversiones en Manises, Španjolska
De inversiones
Manises, Španjolska
Geriatrico ubicado a solo 15 minutos de la capital y a 20 del aeropuerto internacional de Ma…
$1,40M
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TekceTekce
De inversiones 1 000 m² en Ayora, Španjolska
De inversiones 1 000 m²
Ayora, Španjolska
Área 1 000 m²
En la actualidad esta masía es una reconocida fábrica de queso de cabra,de yogures y de otro…
$889,852
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De inversiones 650 m² en Pamplona, Španjolska
De inversiones 650 m²
Pamplona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 650 m²
Se vende esta Bodega ecológica familial. Tiene una superficie construida de 650m2 construida…
$524,913
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De inversiones 5 000 m² en León, Španjolska
De inversiones 5 000 m²
León, Španjolska
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
a sequía es uno de los grandes problemas. El agua, sin dudas, es un activo de inversión para…
$6,55M
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De inversiones 641 m² en La Eliana, Španjolska
De inversiones 641 m²
La Eliana, Španjolska
Dormitorios 21
Área 641 m²
Se vende club de Alterne cerca de valencia en zona muy concurrida. LAS FOTOS NO CORRESPONDEN…
$499,917
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De inversiones en Alberique, Španjolska
De inversiones
Alberique, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Se vende Gasolinera en una población de Valencia, ventas anuales 3.300.000 Litros. Dispone d…
$1,10M
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De inversiones en Liria, Španjolska
De inversiones
Liria, Španjolska
Se vende gasolinera no abanderada, cerca de Valencia,ventas anuales 1.850.000 Litros. Dispon…
$1,10M
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De inversiones 1 840 m² en Alicante, Španjolska
De inversiones 1 840 m²
Alicante, Španjolska
Área 1 840 m²
Se venden lote de 20 viviendas en el centro de Alicante, mas 20 garajes todo ello alquilado.…
$1,75M
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De inversiones 16 000 m² en Alicante, Španjolska
De inversiones 16 000 m²
Alicante, Španjolska
Área 16 000 m²
Centro geriatrico en la provincia Alicante, actualmente vacio y no llegó a estrenarse. Está …
$12,00M
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De inversiones 3 000 m² en Outeiro de Rei, Španjolska
De inversiones 3 000 m²
Outeiro de Rei, Španjolska
Área 3 000 m²
Geriátrico con capacidad para 192 plazas, mas 50 de día, esta gestionado por geriatrícos, co…
$5,50M
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De inversiones 3 000 m² en Utiel, Španjolska
De inversiones 3 000 m²
Utiel, Španjolska
Área 3 000 m²
La empresa consta de 1 instalación fotovoltaica fija de 35 kW. La instalación está ubicada e…
$249,959
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De inversiones 6 900 m² en Collado Villalba, Španjolska
De inversiones 6 900 m²
Collado Villalba, Španjolska
Dormitorios 100
Nº de cuartos de baño 100
Área 6 900 m²
Hotel ubicado cerca del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama dispone cerca de 100 hab…
$12,00M
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De inversiones 3 545 m² en Cullera, Španjolska
De inversiones 3 545 m²
Cullera, Španjolska
Área 3 545 m²
Residencia con la máxima capacidad de 477 personas y una superficie de 3545,35m2, 98 habitac…
$8,20M
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Dental clinic in the center of Barcelona en Barcelona, Španjolska
Dental clinic in the center of Barcelona
Barcelona, Španjolska
Área 330 m²
Local comercial en el distrito de élite de Barcelona con un inquilino - una Clínica Dental.T…
$758,546
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A supermarket in the elite zone, Barcelona en Barcelona, Španjolska
A supermarket in the elite zone, Barcelona
Barcelona, Španjolska
Área 298 m²
Inmobiliaria comercial con inquilino - la cadena de supermercados más popular de Cataluña es…
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