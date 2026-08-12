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55 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Torviscas Alto en el complejo Laguna Park II. Salón, cocina americana, b…
$110,797
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Estudio 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
El Meadows es un nuevo proyecto en La Cala Resort formado por 26 amplias casas adosadas en p…
$788,130
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en El Chaparral en Costa del Silencio. Completamente renovado y amueblado, …
$122,460
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Estudio 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Nuevo proyecto en La Cala Resort que consta de casas de golf en primera línea con vistas pan…
$738,596
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
La agencia inmobiliaria VYM Canarias pone a la venta un apartamento tipo estudio en el compl…
$238,432
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Estudio 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
El Meadows es un nuevo proyecto en La Cala Resort formado por 26 amplias casas adosadas en p…
$749,539
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Estudio 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
La naturaleza es un proyecto residencial de casas adosadas de 3 dormitorios ubicadas en Balc…
$502,245
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Presentamos a nuestros clientes un estudio acogedor y luminoso en el cotizado complejo Club …
$262,406
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Apartamentos de inversión en el Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife Se ofre…
$472,443
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Estudio 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
El Meadows es un nuevo proyecto en La Cala Resort formado por 26 amplias casas adosadas en p…
$788,130
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Estudio 3 habitaciones en Bel Air, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Last Remaining Home – Exclusive Development in Cancelada, EsteponaNo te pierdas la oportunid…
$512,881
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Se vende estudio en Castle Harbor en Los Cristianos. Totalmente amueblado, consta de una sal…
$162,114
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Estudio 2 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Estudio 2 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Oliu es un proyecto residencial situado en el corazón de Capdepera, una encantadora ciudad m…
$661,569
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Estudio en Miraverde, Španjolska
Estudio
Miraverde, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Se vende estudio en San Eugenio Alto en Ocean View. El área total es de 52 m2. El estudio co…
$146,952
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
En el acogedor complejo residencial Las Barandas, que se encuentra en el primer estudio cost…
$145,786
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Se vende estudio con una superficie total de 40 m2.  Salón, cocina americana, pequeño hall d…
$154,533
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Estudio 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
El Meadows es un nuevo proyecto en La Cala Resort formado por 26 amplias casas adosadas en p…
$788,130
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Estudio 2 habitaciones en Capdepera, Španjolska
Estudio 2 habitaciones
Capdepera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Oliu es un proyecto residencial situado en el corazón de Capdepera, una encantadora ciudad m…
$535,008
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Chaparral en Costa del Silencio. Salón, cocina americana equipada, baño …
$92,137
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Ofrecemos este moderno estudio en venta en el complejo Santa María, Torviscas. Esta totalmen…
$263,118
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Estudio 3 habitaciones en Manilva, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Entre Estepona y Sotogrande, en la zona residencial de Manilva, se encuentra este exclusivo …
$671,756
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Estudio en Arona, Španjolska
Estudio
Arona, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudio en venta en Chaparral en Costa del Silencio. El complejo se encuentra a 2 minutos a …
$102,633
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
En exclusiva, acogedor y luminoso estudio en el prestigioso complejo Paraíso Royal, situado …
$300,989
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos de inversión en el Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife Se ofre…
$381,599
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Estudio 1 habitacion en Arona, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Arona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 35 m²
En venta hay un estudio ubicado en la residencia Chaparal en la zona de la Costa del Silenci…
$81,640
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Estudio 1 habitacion en Adeje, Španjolska
Estudio 1 habitacion
Adeje, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Se vende precioso estudio reformado con vistas directas hacia el océano. Complejo residencia…
$291,183
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Estudio 3 habitaciones en Istan, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Istan, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Nuevo desarrollo ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES, en la Sierra de las Nieves, en las laderas de…
$692,190
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Estudio 1 habitacion en Miraverde, Španjolska
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Miraverde, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Estudio en el territorio del complejo Island Village, Costa Adeje. Se encuentra a poca di…
$139,954
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Estudio 3 habitaciones en Esporlas, Španjolska
Estudio 3 habitaciones
Esporlas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Las últimas 2 unidades.Es Voltor es un desarrollo formado por 13 casas adosadas de dos plant…
$988,318
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Estudio en Miraverde, Španjolska
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Miraverde, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Estudio en la zona más exclusiva del sur de Tenerife, a solo 5 minutos a pie de Playa de Fan…
$156,282
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Parámetros de las propiedades en Španjolska

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