  2. Španjolska
  3. Fuengirola

Obra nueva en venta en Fuengirola

apartamentos
19
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$661,156
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$847,604
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Apartamentos con certificación BREEAM y amplias terrazas con vistas impresionantes en Fuengirola Este proyecto está ubicado en el municipio de Fuengirola. Situada en el corazón de la Costa del Sol, vibrante Fuengirola cuenta con hermosas playas de arena, excelentes servicios y un ambiente an…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$814,639
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$672,963
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a …
TEKCE Real Estate
Complejo turístico Adosados de Obra Nueva con Vistas Abiertas en Torreblanca Fuengirola
Complejo turístico Adosados de Obra Nueva con Vistas Abiertas en Torreblanca Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$542,702
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Adosados Nuevos en una Popular Zona Residencial de Fuengirola Costa del Sol Esta nueva promoción está situada en la conocida zona de Fuengirola, Málaga. Es una vibrante ciudad costera en el corazón de la Costa del Sol, al sur de España. Conocida por sus playas de arena, su animado paseo marí…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$1,08M
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Apartamentos con certificación BREEAM y amplias terrazas con vistas impresionantes en Fuengirola Este proyecto está ubicado en el municipio de Fuengirola. Situada en el corazón de la Costa del Sol, vibrante Fuengirola cuenta con hermosas playas de arena, excelentes servicios y un ambiente an…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$814,639
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$865,263
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en Complejo con Ricas Amenidades en Prestigiosa Ubicación en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en Fuengirola, un complejo turístico situado entre las otras famosas localidades de Benalmádena y Mijas. Fuengirola es el hogar de todas las comodidades, incluyendo bares, cent…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$1,71M
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Apartamentos con certificación BREEAM y amplias terrazas con vistas impresionantes en Fuengirola Este proyecto está ubicado en el municipio de Fuengirola. Situada en el corazón de la Costa del Sol, vibrante Fuengirola cuenta con hermosas playas de arena, excelentes servicios y un ambiente an…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas en la zona privilegiada de Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$965,327
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Apartamentos con certificación BREEAM y amplias terrazas con vistas impresionantes en Fuengirola Este proyecto está ubicado en el municipio de Fuengirola. Situada en el corazón de la Costa del Sol, vibrante Fuengirola cuenta con hermosas playas de arena, excelentes servicios y un ambiente an…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$1,32M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en Complejo con Ricas Amenidades en Prestigiosa Ubicación en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en Fuengirola, un complejo turístico situado entre las otras famosas localidades de Benalmádena y Mijas. Fuengirola es el hogar de todas las comodidades, incluyendo bares, cent…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$971,213
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$749,704
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$641,589
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$688,678
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$935,896
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$700,451
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Prestigiosos Apartamentos con Vistas al Mar en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en un prestigioso proyecto situado en una zona privilegiada de Fuengirola entre Benalmádena. La región tiene derecho a la fama de ofrecer amplias opciones de servicios. Además, el soleado clima mediterrá…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$678,866
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en Fuengirola Málaga
Fuengirola, Španjolska
de
$820,542
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Chic en Fuengirola Málaga con Amplias Terrazas en un Complejo Cerrado Los apartamentos están situados en la popular zona residencial de Fuengirola, en la Costa del Sol. Con un clima maravilloso, ricos servicios sociales, un ambiente animado y belleza natural, Fuengirola atrae a …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$818,174
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en Complejo con Ricas Amenidades en Prestigiosa Ubicación en Fuengirola Los apartamentos se encuentran en Fuengirola, un complejo turístico situado entre las otras famosas localidades de Benalmádena y Mijas. Fuengirola es el hogar de todas las comodidades, incluyendo bares, cent…
TEKCE Real Estate
