  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Barcelonés

Obra nueva en venta en Barcelonés

Barcelona
2
lHospitalet de Llobregat
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
lHospitalet de Llobregat, Španjolska
de
$573,310
Año de construcción 2025
Modernos apartamentos con balcones y terrazas en Santa Eulàlia La zona de Hospitalet de Llobregat es vibrante y bien desarrollada, con parques, lugares culturales, instalaciones deportivas y muchos servicios como restaurantes, centros comerciales y atención sanitaria. Está cerca del transpor…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Mostrar todo Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Barcelona, Španjolska
de
$898,727
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Viviendas cerca del mar y del centro en Sant Martí, Barcelona Ubicado en el moderno barrio de Poblenou, el proyecto está rodeado de prestigiosas universidades, espacios de coworking, escuelas de arte, restaurantes y empresas tecnológicas. La promoción, cerca del Parc Central del Poblenou, la…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Mostrar todo Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Complejo turístico Viviendas con estilo en el Distrito de Innovación Sant Martí
Barcelona, Španjolska
de
$1,21M
Año de construcción 2023
Número de plantas 1
Viviendas cerca del mar y del centro en Sant Martí, Barcelona Ubicado en el moderno barrio de Poblenou, el proyecto está rodeado de prestigiosas universidades, espacios de coworking, escuelas de arte, restaurantes y empresas tecnológicas. La promoción, cerca del Parc Central del Poblenou, la…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
En el mapa
Realting.com
Ir