Barrio residencial Metropolitan Homes

Metropolitan Homes es una nueva promoción que consta de 35 apartamentos de 1 y 2 dormitorios, distribuidos en 2 bloques con edificios de siete plantas, con un gran patio interior, piscina en la azotea y zona de estar. Los apartamentos Metropolitan tienen amplias vistas de la ciudad de Málaga. Todas las propiedades tienen un diseño moderno con distribuciones óptimas y materiales de alta calidad para lograr el máximo espacio, funcionalidad y luminosidad en cada habitación. Además, todas las viviendas incluyen una plaza de aparcamiento y un trastero en el precio.