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Barrio residencial Metropolitan Homes

Dos Hermanas, Španjolska
de
$398,177
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ID: 38941
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 272908081
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Ciudad
    Dos Hermanas
  • Dirección
    Calle Velez Malaga

Sobre el complejo

Metropolitan Homes es una nueva promoción que consta de 35 apartamentos de 1 y 2 dormitorios, distribuidos en 2 bloques con edificios de siete plantas, con un gran patio interior, piscina en la azotea y zona de estar. Los apartamentos Metropolitan tienen amplias vistas de la ciudad de Málaga. Todas las propiedades tienen un diseño moderno con distribuciones óptimas y materiales de alta calidad para lograr el máximo espacio, funcionalidad y luminosidad en cada habitación. Además, todas las viviendas incluyen una plaza de aparcamiento y un trastero en el precio.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

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Dos Hermanas, Španjolska
Educación
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