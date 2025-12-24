Barrio residencial Metropolitan Homes

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Metropolitan Homes es una nueva promoción que consta de 35 apartamentos de 1 y 2 dormitorios, distribuidos en 2 bloques con edificios de siete plantas, con un gran patio interior, piscina en la azotea y zona de estar. Los apartamentos Metropolitan tienen amplias vistas de la ciudad de Málaga. Todas las propiedades tienen un diseño moderno con distribuciones óptimas y materiales de alta calidad para lograr el máximo espacio, funcionalidad y luminosidad en cada habitación. Además, todas las viviendas incluyen una plaza de aparcamiento y un trastero en el precio.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2025
Localización en el mapa
Dos Hermanas, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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