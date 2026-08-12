Torrevieja, Španjolska

Residencial "La Isla III " es un conjunto urbano compuesto por 44 viviendas adosadas de 2 y 3 dormitorios. El complejo dispone de un gran jardín comunitario y piscina comunitaria. El conjunto residencial se encuentra cerca de todo tipo de servicios y a unos 500 metros de la playa de Los Loc…