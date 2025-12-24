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Barrio residencial SALVIA I

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$1,48M
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ID: 39299
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 185920414
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara
  • Dirección
    Calle Amor, 2

Sobre el complejo

Imagina despertar cada mañana en un paraíso de comodidad y conveniencia, donde todas tus necesidades diarias están al alcance de tu mano. Te presentamos un nuevo estándar en estilo de vida en nuestro imbatible nuevo proyecto, cuidadosamente diseñado para brindarte lo mejor en confort, funcionalidad y ubicación. Salvia está estratégicamente situado en el corazón de San Pedro, asegurando que todo lo que necesites esté a tan sólo unos pasos de distancia. Desde supermercados, tiendas hasta farmacias y servicios médicos, así como uno de los mejores clubes de tenis y pádel de la zona, campos de golf, restaurantes y clubs de playa. Los apartamentos se construirán con materiales y calidades de primera, zonas de estar diáfanas e iluminadas. De 2,3 y 4 dormitorios, apartamentos y áticos, con amplios interiores de hasta 195 m2 y fabulosas terrazas de hasta 189 m2, cada apartamento es un testimonio de diseño contemporáneo y elegancia. Todas las viviendas tendrán al menos una plaza de garaje y trastero incluidos en el precio y todos los apartamentos son personalizables a gusto del comprador. Nuestras zonas comunes no son menos impresionantes, podrás sumergirte en instalaciones de última generación como un espacio de Co-working dedicado para el profesional moderno, puntos de carga de vehículos eléctricos para los clientes más comprometidos con el medio ambiente, piscina cubierta climatizada y un gimnasio y spa totalmente equipados. El complejo estará completamente cerrado, con entrada de seguridad y puerta de control. En resumen, SALVIA destaca como el mejor proyecto de la zona debido a su diseño único y vanguardista que combina estética y funcionalidad de manera excepcional. ¡Únete a nosotros y experimenta un nuevo nivel de vida imbatible!

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Localización en el mapa

San Pedro Alcantara, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

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