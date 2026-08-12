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Hoteles en venta en Španjolska

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64 propiedades total found
Hotel 12 000 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 12 000 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 101
Nº de cuartos de baño 101
Área 12 000 m²
El aeropuerto internacional de Alicante se sitúa a 25 kilometros y la estacion del tram a 30…
$12,30M
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Hotel en Javea, Španjolska
Hotel
Javea, Španjolska
Rara actividad hotelera en la primera línea del marJavea, Costa Blanca, EspañaUna oportunida…
$15,94M
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Hotel 2 002 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 2 002 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 002 m²
El hotel está a la venta con licencia para actividades hoteleras y 5 locales comerciales. El…
$17,36M
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TekceTekce
Hotel 852 m² en Španjolska
Hotel 852 m²
Španjolska
Área 852 m²
En venta hotel boutique 3* con un operador en el corazón de Cádiz, que visita anualmente a m…
$5,27M
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3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000 en Costa Brava, Španjolska
3★ Hotel for Sale on the Costa Brava Coast – €3,200,000
Costa Brava, Španjolska
Número de plantas 4
3★ Hotel en venta en Costa Brava – €3.200.000• Ubicación: situada en la costa de la Costa Br…
$3,75M
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Hotel en Calpe, Španjolska
Hotel
Calpe, Španjolska
Nuevo hotel en venta - Benidorm, centro y playasUna rara oportunidad de inversión en Benidor…
$3,03M
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Hotel 13 200 m² en La Orotava, Španjolska
Hotel 13 200 m²
La Orotava, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 13 200 m²
A complex of three houses with a grape plantation with an area of 13200 m2 is for sale. From…
Precio en demanda
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Hotel 100 000 m² en Islas Baleares, Španjolska
Hotel 100 000 m²
Islas Baleares, Španjolska
Área 100 000 m²
En venta, el complejo hotelero Club Cala Pada está situado en la costa este de Ibiza, en la …
$115,45M
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Hotel 606 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 606 m²
Barcelona, Španjolska
Área 606 m²
En venta un edificio de tres plantas para un hotel en los suburbios de Barcelona.Environment…
$1,01M
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4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol en Marbella, Španjolska
4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol
Marbella, Španjolska
Habitaciones 24
Área 2 500 m²
For Sale — 4★ Boutique Hotel on a Golf Course, Costa del Sol — €7,000,000 Location: Less …
$8,20M
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Hotel 2 914 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 2 914 m²
Barcelona, Španjolska
Área 2 914 m²
Hotel 4* en la popular localidad turística de Sitges a solo 40 km del centro de Barcelona.En…
$37,04M
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Hotel 15 000 m² en Islas Baleares, Španjolska
Hotel 15 000 m²
Islas Baleares, Španjolska
Área 15 000 m²
Venta hotel de lujo 5 * cadena hotelera mundialmente famosa en la isla de Mallorca.Ubicación…
$103,90M
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Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000 en Comunidad Valenciana, Španjolska
Hostel for Sale in Alicante – €2,000,000
Comunidad Valenciana, Španjolska
Albergue en venta en Alicante – €2,000,000• Ubicación: a solo 1,5 km de la playa, a 3 km del…
$2,34M
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Hotel 30 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 30 m²
Alicante, Španjolska
Área 30 m²
Castellon Plaza Hotel es un moderno hotel boutique con 30 habitaciones de diseño con vistas …
$166,215
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Hotel Invest
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Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel en Cataluña, Španjolska
Unique and Exceptional Investment Opportunity — 5★ Spa Hotel
Cataluña, Španjolska
Área 16 155 m²
Oportunidad de Inversión Única y Excepcional — 5★ Spa Hotel en venta a 30,5 millones de euro…
$35,74M
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Hotel 4 957 m² en Islas Baleares, Španjolska
Hotel 4 957 m²
Islas Baleares, Španjolska
Área 4 957 m²
Hotel 4* está en venta, situado en la parte histórica de Palma de Mallorca, la capital de la…
$72,73M
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Hotel 475 m² en Barcelona, Španjolska
Hotel 475 m²
Barcelona, Španjolska
Área 475 m²
Boutique hotel en venta en el centro de Sitges. Environment:plazauna gran variedad de hotele…
$1,85M
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Hotel 9 800 m² en Islas Baleares, Španjolska
Hotel 9 800 m²
Islas Baleares, Španjolska
Área 9 800 m²
Venta hotel 3* sin operador en la zona costera de la isla de Mallorca.Ubicación:El hotel est…
$30,02M
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Hotel en Platja dAro, Španjolska
Hotel
Platja dAro, Španjolska
Número de plantas 2
$8,00M
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Hotel 529 m² en Valencia, Španjolska
Hotel 529 m²
Valencia, Španjolska
Área 529 m²
Valencia (España) Aparthotel en una excelente ubicación cerca de las Universidades de Valenc…
$3,42M
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Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000 en Alicante, Španjolska
Investment Opportunity: a unique tourism complex in Alicante, Spain – €1,850,000
Alicante, Španjolska
Área 767 m²
Oportunidad de inversión: venta de un complejo turístico en Alicante, España – 1.850.000 €Se…
$2,17M
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Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain en Costa Brava, Španjolska
Luxurious 4★ Hotel on the Costa Brava Coast, Spain
Costa Brava, Španjolska
Habitaciones 111
Área 5 000 m²
En venta — Lujoso 4★ Hotel en la Costa Brava, España — 16,65 millones de eurosCaracterística…
$19,51M
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Hotel 4 992 m² en Cataluña, Španjolska
Hotel 4 992 m²
Cataluña, Španjolska
Área 4 992 m²
En venta es un hotel de 4* con un operador en la ciudad turística más popular de la Costa Br…
$19,27M
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Hotel 529 m² en Valencia, Španjolska
Hotel 529 m²
Valencia, Španjolska
Área 529 m²
Valencia (España) Aparthotel en una excelente ubicación cerca de las Universidades de Valenc…
$3,43M
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Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000 en Benidorm, Španjolska
Sale of 2★ Hotel in Benidorm Old Town – €4,600,000
Benidorm, Španjolska
Venta de 2★ Hotel en Benidorm Ciudad Vieja – €4.600,000• Ubicación: el hotel está situado en…
$5,39M
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Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain en el Masnou, Španjolska
Excellent 4-Star Seafront Hotel in Catalonia, Spain
el Masnou, Španjolska
Habitaciones 65
Área 6 500 m²
Venta de un excelente Hotel 4 estrellas frente al mar en Cataluña, España — €12.000, 6% ROI!…
$14,06M
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Hotel 3 240 m² en Alicante, Španjolska
Hotel 3 240 m²
Alicante, Španjolska
Dormitorios 50
Área 3 240 m²
Hotel de 3 estrellas en Alicante, situado en segunda línea de la playa, a SOLO UNOS 100 metr…
$3,15M
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Hotel 5 000 m² en Benetúser, Španjolska
Hotel 5 000 m²
Benetúser, Španjolska
Dormitorios 78
Nº de cuartos de baño 78
Área 5 000 m²
Se vende Hotel en activo de 4 estrellas con una superficie de 5000 metros cuadrados cerca de…
$13,00M
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Hotel 6 900 m² en Collado Villalba, Španjolska
Hotel 6 900 m²
Collado Villalba, Španjolska
Dormitorios 100
Nº de cuartos de baño 100
Área 6 900 m²
Ubicado en la carretera Coruña cerca del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama dispone…
$11,00M
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Hotel en Madrid, Španjolska
Hotel
Madrid, Španjolska
Habitaciones 134
$101,79M
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