Barrio residencial Nova Marina

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Calle Martinez Catena, 6 Las Palmeras Affiliated by FERGUS
Sobre el complejo
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Discover this exclusive development of 1, 2, and 3-bedroom homes designed to maximize natural light, offering layouts that blend quality, functionality, and comfort.
The homes feature spacious terraces with unique architectural designs, perfect for enjoying warm summer nights and sunny winter days.
Located in a prime area of Fuengirola, this development is next to the Marina and the city’s Promenade, offering a wide range of dining and leisure options.
Its proximity to the best entertainment and dining experiences makes this development ideal for enjoying your free time and the over 320 days of sunshine a year.
The residential will feature an outdoor pool, a spa with a sauna, and a fully equipped gym.
Localización en el mapa
Fuengirola, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
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Plazo del préstamo, años
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Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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