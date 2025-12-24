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Barrio residencial Pure Sun Residences I y II

Manilva, Španjolska
de
$452,785
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17
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ID: 39595
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 690887310
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Manilva

Sobre el complejo

Pure Sun Residences es un complejo de apartamentos de dos y tres habitaciones en una ubicación extraordinaria. El proyecto combina arquitectura de diseño moderno con paisajismo perfectamente estudiado que rodea el edificio con sus amplios jardines y zonas comunes de ocio que permiten al cliente disfrutar de un concepto de resort. Pure Sun tendrá 159 casas, 50 de ellas en la primera fase. Los apartamentos han sido diseñados con un diseño ideal con grandes espacios y terrazas diseñadas para ser una extensión del hogar. La orientación del desarrollo y su ubicación estratégica permiten que las vistas y el sol sean los protagonistas principales de las terrazas. Una de las características más atractivas de Pure Sun son sus vistas al mar: Gracias a su ubicación estratégica y a la configuración del complejo, este proyecto tiene vistas abiertas al mar desde el amanecer hasta el atardecer. En Pure Sun Residences, las amplias zonas comunes han sido diseñadas para ofrecer una amplia gama de servicios y entretenimiento para todos. La lista de elementos en estas áreas está diseñada para que pueda disfrutar de este desarrollo residencial cualquiera que sea su estilo de vida. Cada apartamento tiene una gran terraza, la pieza central del conjunto con una amplia extensión a la propiedad con magníficas vistas. La ubicación y los alrededores son otra de las grandes atracciones del Sol Puro, que cuenta con vistas inmejorables del Mar Mediterráneo. El equipo arquitectónico ha realizado un estudio del entorno y de la ubicación que, junto con una relación ideal entre superficie construida y útil, hacen de estos planos ideales. Además, Pure Sun Residences tiene una amplia gama de opciones de personalización gratuita, agrupadas en tres colecciones de colores y materiales: Earth Collection, Sea Collection y Air Collection, diseñadas para dar a su hogar el acabado perfecto para su gusto y estilo de vida. PureSun se encuentra en Manilva (Malaga), un municipio único para su ubicación, cultura y gastronomía, a pocos minutos de algunas de las mejores playas de la Costa del Sol y todos los servicios. También es un lugar perfecto para los amantes del golf. A pocos minutos se encuentra el campo de golf La Duquesa, a menos de 9 km de Estepona Golf, Doña Julia, Azata Golf y Valle Romano Golf, todos con 18 hoyos y a sólo 12 km del famoso Finca Cortesín Golf Club. .

Localización en el mapa

Manilva, Španjolska
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