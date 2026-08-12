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Bungalow en venta en Španjolska

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Torrevieja
527
Marbella
24
Málaga
5
Comunidad Valenciana
1325
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2 058 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos y bungalós de nueva construcción en Santa Rosalia Lake and Life Resort …
$401,694
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamentos y bungalós de nueva construcción en Santa Rosalia Lake and Life Resort …
$386,683
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TekceTekce
Bungalow Bungalow 1 habitacion en Calpe, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Calpe, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
APARTAMENTOS BUNGALOW PLANTA ALTA EN CALPE Preciosos bungalows en planta alta con 1…
$230,925
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$328,183
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$362,741
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Apartamentos y bungalós de nueva construcción en Santa Rosalia Lake and Life Resort Viviend…
$386,683
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Proyecto de obra nueva en Torre de la Horadada, a 500 m de la playa Exclusiva urbanización …
$398,154
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torre-Pacheco, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torre-Pacheco, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartamentos y bungalós de nueva construcción en Santa Rosalia Lake and Life Resort Viviend…
$401,694
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Proyecto de obra nueva en Torre de la Horadada, a 500 m de la playa Exclusiva urbanización …
$409,695
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$391,539
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Bungalows de nueva construcción en Pilar de la Horadada, cerca de la playa y del centro de l…
$328,183
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Casares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Casares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Este exclusivo complejo residencial está situado en el corazón del Campo de Golf Casares Cos…
$530,075
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
El complejo se encuentra en Alicante, Ciudad Quesada, y ofrece nuevos apartamentos de 74 m2 …
$431,129
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Miguel de Salinas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Miguel de Salinas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 92 m²
Nuevos Bungalows en San Miguel de SalinasNuevo complejo residencial de villas y bungalows de…
$487,049
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
La 8ª fase de Mar de Pulpí, también conocida como “Las Amapolas”, se encuentra en primera lí…
$332,532
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Piso 1/2
Presentamos un bungalow moderno en un nuevo complejo cerrado con 18 apartamentos en Finestra…
$462,221
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Coronella Living by TM es el nuevo residencial de TM Grupo Inmobiliario situado en la zona d…
$372,943
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
La fase 9 de Mar de Pulpí, llamada Petunia, cuenta con zonas comunes que incluyen jardines, …
$338,305
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torremolinos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 117 m²
Situado en la primera línea de Torremolinos, esta exclusiva planta baja ofrece un entorno pr…
$803,190
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Área 74 m²
Bungalows exclusivos en Pilar de la Horadada - un estilo único y una ubicación privilegiadaU…
$378,859
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Rojales, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
En venta es un bungalow de lujo en un complejo residencial premium en la ciudad de Ciudad Qu…
$540,418
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Urbanizacion Dona Pepa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 90 m²
Situado en la encantadora ciudad de Rojales, este complejo residencial ofrece una selección …
$384,688
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Moderno complejo residencial de nuevos edificios se encuentra en Alicante, en la ciudad de T…
$364,090
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Pulpi, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Pulpi, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
La fase 9 de Mar de Pulpí, llamada Petunia, cuenta con zonas comunes que incluyen jardines, …
$210,142
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Pilar de la Horadada, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Apartamentos y bungalós de nueva construcción en venta en Pilar de la Horadada, cerca de la …
$522,057
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Los Alcazares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Los Alcazares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 100 m²
Situado en la encantadora ciudad de Los Alcazares, este exclusivo complejo residencial ofrec…
$400,118
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 2/2
Alma Bungalows es un nuevo complejo premium que consiste en una colección limitada de reside…
$336,235
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
El complejo residencial constará de 112 apartamentos de lujo modernos, cuidadosamente diseña…
$416,103
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Parámetros de las propiedades en Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
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