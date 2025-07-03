Piso en edificio nuevo Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella

Pisos de lujo y estilo en perfecta armonía en Marbella

Marbella es uno de los destinos más codiciados de Europa, conocido por su combinación única de estilo de vida mediterráneo, ambiente cosmopolita y belleza natural. Con sol todo el año, reconocidos campos de golf, alta gastronomía, tiendas de lujo y una vibrante escena cultural, la ciudad ofrece un entorno incomparable donde se fusionan el ocio y la sofisticación. Las montañas circundantes y el mar Mediterráneo crean un entorno que combina la tranquilidad con el dinamismo de un centro internacional.

Pisos en venta en Marbella, Málaga, se encuentran a 0,9 km de la playa, a 5,7 km del centro de Marbella, a 12 km de Puerto Banús y a 34 km del Aeropuerto Internacional de Málaga.

Las zonas comunes exteriores están diseñadas para mejorar la vida cotidiana. Una impresionante piscina infinita se funde a la perfección con el horizonte y ofrece vistas panorámicas al Mediterráneo. Los jardines paisajísticos crean un ambiente sereno y refrescante, mientras que el bar de la piscina, el spa con baño turco, la zona de natación climatizada, el gimnasio y el moderno espacio de coworking y sala social completan una selección de servicios pensados ​​para la relajación, el bienestar y la vida social.

Los interiores destacan por su elegancia y funcionalidad. Las amplias distribuciones y las cocinas abiertas se conectan de forma natural con las luminosas zonas de comedor y sala de estar, mientras que los grandes ventanales permiten que la luz natural circule por todas las viviendas. Los dormitorios están concebidos como remansos de descanso, muchos de ellos con baños en suite acabados con materiales de primera calidad. Las amplias terrazas extienden las zonas de estar al aire libre, invitando a los residentes a disfrutar del clima mediterráneo durante todo el año.

