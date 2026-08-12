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Villas del mar en venta en Španjolska

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Torrevieja
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Barcelona
13
Marbella
208
Madrid
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256 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
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Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,88M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 6 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 505 m²
Número de plantas 2
Villas Sobre Plano con Vistas al Mar y de Alta Calidad en una Comunidad muy Solicitada en Fu…
$3,42M
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Villa 7 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 259 m²
Villas Contemporáneas Rodeadas de Naturaleza en Benahavís Benahavís es uno de los lugares má…
$13,03M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 1
Villa lujosa con gran piscina infinita y unas vistas al mar impresionantes rodeada de natura…
$1,15M
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Chalet de lujo de 4 dormitorios al lado del mar en las playas de Orihuela . Amplio chalet de…
$1,03M
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Villa 7 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 740 m²
Número de plantas 1
Fantástica villa superior con piscina infinita, amplias terrazas y preciosas vistas al mar, …
$2,78M
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 683 m²
Número de plantas 2
Gran villa de lujo en Marbella con piscina, ascensor y terraza solarium que ofrece increíble…
$2,09M
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Exquisita villa de lujo con gran piscina, jardín y vistas al mar ubicada en un campo de golf…
$1,19M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
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Villa 6 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 917 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,50M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
Villa superior con gran terraza en la azotea, piscina privada, jardín, gimnasio, spa e impre…
$1,45M
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Villa 4 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 631 m²
Espectacular villa con gran terraza en la azotea, piscina privada y hermosas vistas al mar u…
$2,47M
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 633 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza, piscina privada, gimnasio, sala de cine, spa e i…
$3,91M
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Villa 7 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 506 m²
Villa Moderna de Lujo con 6 Dormitorios y Vistas Panorámicas al Mar en Cumbre del Sol Situad…
$4,95M
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Villa 6 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Villa moderna de lujo con amplias habitaciones, piscina privada, maravillosa terraza e impre…
$636,570
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 329 m²
Villa de élite con amplia zona de estar, piscina, impresionantes vistas al mar y un amplio s…
$3,49M
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Villa 6 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 365 m²
Número de plantas 4
Amplios Chalets en un Exclusivo Enclave de Finestrat en la Costa Blanca Estas villas están s…
$3,35M
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 800 m²
Chalet independiente en Dehesa de Campoamor . Chalet independiente con amplio jardín, g…
$1,28M
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Villa 6 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 546 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Vistas al Mar y a la Montaña en un Complejo Cerrado con Instalaciones de …
$6,51M
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Villa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 701 m²
Número de plantas 3
Villas de Lujo con Vistas al Mar y a la Montaña en un Complejo Cerrado con Instalaciones de …
$12,78M
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Villa 5 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Fantásticas villas independientes de 3 y 4 dormitorios junto a la playa ubicadas en Alicante…
$1,38M
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Villa 11 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 11 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 275 m²
Número de plantas 2
Impresionante villa con gran azotea, piscina privada, jardín, sala de cine e impresionantes …
$5,59M
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Villa 8 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 610 m²
Número de plantas 1
Excelente villa superior con diseño moderno, amplias terrazas, impresionantes vistas al mar …
$2,20M
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Villa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 458 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa superior con diseño moderno, piscina infinita y una increíble vista panorámi…
$2,13M
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Villa 6 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 407 m²
Número de plantas 2
Villa Frente al Campo de Golf con Vistas al Mar y Piscina en Benahavís Ubicada en una de las…
$4,93M
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Villa 4 habitaciones en Torre-Pacheco, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Torre-Pacheco, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Atractiva villa con gran terraza en la azotea, piscina privada e impresionantes vistas al ma…
$480,762
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Villa 4 habitaciones en Pulpi, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pulpi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 253 m²
Número de plantas 2
Villa premium frente al mar con terraza en la azotea, jardín privado y servicios de spa de b…
$556,896
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Villa 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Villa 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 4
Villas independientes con vistas panorámicas al mar en La Nucía, Alicante Ubicadas con graci…
$698,860
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Parámetros de las propiedades en Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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