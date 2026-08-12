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Casas del mar en Venta en Španjolska

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Torrevieja
948
Barcelona
16
Marbella
1040
Valencia
5
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365 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
UP UP
Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Villa en San Roque, Španjolska
Villa
San Roque, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 825 m²
Vivir sobre el Mediterráneo, rodeado de naturaleza y con la privacidad bajo control, define …
$16,07M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,88M
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Número de plantas 3
Apartamentos y Áticos Únicos en Nueva Andalucía Marbella Este exclusivo complejo está situad…
$1,98M
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Villa 6 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 505 m²
Número de plantas 2
Villas Sobre Plano con Vistas al Mar y de Alta Calidad en una Comunidad muy Solicitada en Fu…
$3,42M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Espectaculares Casas con Vistas Panorámicas en el Entorno Natural de Mijas La promoción se e…
$1,11M
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Villa 7 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 259 m²
Villas Contemporáneas Rodeadas de Naturaleza en Benahavís Benahavís es uno de los lugares má…
$13,03M
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 1
Villa lujosa con gran piscina infinita y unas vistas al mar impresionantes rodeada de natura…
$1,15M
VAT
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Casa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 341 m²
Número de plantas 3
Villas sostenibles junto al campo de golf con pintorescas vistas al mar en Estepona Este nue…
$1,79M
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Villa en Torrevieja, Španjolska
Villa
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Chalet de lujo de 4 dormitorios al lado del mar en las playas de Orihuela . Amplio chalet de…
$1,03M
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Villa 7 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 740 m²
Número de plantas 1
Fantástica villa superior con piscina infinita, amplias terrazas y preciosas vistas al mar, …
$2,78M
VAT
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 683 m²
Número de plantas 2
Gran villa de lujo en Marbella con piscina, ascensor y terraza solarium que ofrece increíble…
$2,09M
VAT
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Exquisita villa de lujo con gran piscina, jardín y vistas al mar ubicada en un campo de golf…
$1,19M
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Casa grande 18 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa grande 18 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 18
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 269 m²
Número de plantas 3
Mansión con vistas al mar, licencia turística y excelente ubicación en Benahavis La mansión …
$16,33M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
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Casa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 264 m²
Magnífica villa con piscina privada y vistas al mar impresionantes, situada en un resort de …
$1,98M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Almuñécar, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Almuñécar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Número de plantas 4
Casas Adosadas de Obra Nueva en una Codiciada Ubicación junto a la Playa en Almuñecar Este n…
$489,545
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Dúplex 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 2
Pisos Chic de 2 Dormitorios con Impresionantes Vistas en San Pedro del Pinatar Costa Calida …
$410,270
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Villa 6 habitaciones en Ojen, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Ojen, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 917 m²
Número de plantas 3
Villas con Piscina Privada en un Complejo de Lujo en Ojen Ojen es un lugar natural que se en…
$5,50M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Amplio adosado renovado de 3 dormitorios con vistas al mar cerca de La Mata . Amplio adosado…
$406,802
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Casas con Vistas al Mar en un Proyecto Estilo Resort en Manilva, Málaga Manilva goza de una …
$467,947
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
Villa superior con gran terraza en la azotea, piscina privada, jardín, gimnasio, spa e impre…
$1,45M
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Villa 4 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 631 m²
Espectacular villa con gran terraza en la azotea, piscina privada y hermosas vistas al mar u…
$2,47M
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Villa 8 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 633 m²
Número de plantas 2
Lujosa villa de alta gama con gran terraza, piscina privada, gimnasio, sala de cine, spa e i…
$3,91M
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Villa 7 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 506 m²
Villa Moderna de Lujo con 6 Dormitorios y Vistas Panorámicas al Mar en Cumbre del Sol Situad…
$4,95M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Número de plantas 4
Adosados en un Complejo Residencial Bien Diseñado con Vistas al Mar en Fuengirola Los adosad…
$1,38M
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Villa 6 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Villa moderna de lujo con amplias habitaciones, piscina privada, maravillosa terraza e impre…
$636,570
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Dúplex 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Dúplex , que combina estilo moderno y comodidad en un entorno privilegiado. Situado a solo 2…
$227,871
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 329 m²
Villa de élite con amplia zona de estar, piscina, impresionantes vistas al mar y un amplio s…
$3,49M
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Villa 6 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 365 m²
Número de plantas 4
Amplios Chalets en un Exclusivo Enclave de Finestrat en la Costa Blanca Estas villas están s…
$3,35M
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Tipos de propiedades en Španjolska

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