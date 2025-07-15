  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  Квартира в новостройке Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша

Квартира в новостройке Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша

Муратпаша, Турция
от
$712,223
;
50
ID: 27778
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры люкс-класса в проекте «Luviya» в Анталии

Роскошные квартиры в Анталии расположены в районе Топчулар округа Муратпаша. Благодаря своему удобному расположению рядом с бульваром Термесос, этот район предоставляет отличные транспортные связи и продолжает быть привлекательным для тех, кто хочет не только инвестировать, но и остаться здесь надолго.

Квартиры на продажу в Анталии находятся недалеко от повседневных удобств, таких как магазины, торговые центры, больницы, банки, в 50 м от трамвайной остановки, в 2,8 км от торговых центров Ikea и Agora, в 4,4 км от торговых центров Mall of Antalya и Deepo, в 5,5 км от пляжа Мермерли, в 5.8 км от Mark Antalya и центра города, в 8 км от международного аэропорта Анталии, в 11 км от пляжей Коньяалты и Лара, в 13 км от автовокзала Анталии.

Проект «Luviya» построен на участке площадью 65 000 м² с площадью застройки 390.000 м². Проект включает 730 квартир, 104 фирменных резиденции (отельные номера), торговый центр с 175 магазинами, 21 уличный магазин, 35 офисов и 1 ресторан. В комплексе предусмотрены лифты, крытая и открытая парковка, электрические зарядные станции, сауна, услуги смотрителя, круглосуточная охрана, тренажерный зал, детская игровая площадка, благоустроенные зеленые зоны, а также крытый и открытый бассейны.

В квартирах с 1, 2, 3 и 4 спальнями с высокими потолками есть встроенная кухонная техника, потолочные кондиционеры, газовый котел, батареи, прихожая, стальная входная дверь, точечное и светодиодное освещение, домофон.


AYT-04507

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Транспорт

Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
