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Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Анталья, Турция

Средиземноморский регион, Турция
от
€102,500
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О комплексе

Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 35 квартир с различными планировками:

Апартаменты с 1 спальней — 17 шт

Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 4 шт

Апартаменты с 3 спальнями — 14 шт

Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.

Расположение и объекты поблизости

Чиплаклы расположен в двух км от Алании. Это хорошо развитый для жизни район, со всей городской инфраструктурой, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарных клиник и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от нашего проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.

Проект находится всего в 4 км от центра г. Алания и 3,5 км до моря. Кроме того, проект находится рядом с сетевыми магазинами, такими как Migros, Carrefour, A101 и Бим.

Местонахождение новостройки
Средиземноморский регион, Турция

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Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Анталья, Турция
Средиземноморский регион, Турция
от
€102,500
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