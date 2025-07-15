  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  Квартира в новостройке Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия

Квартира в новостройке Элегантные квартиры в 250 м от моря в Аланье, Анталия

Муратпаша, Турция
от
$223,673
;
25
ID: 27736
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Стильные квартиры в Аланье, Махмутлар, в 250 м от пляжа

Махмутлар — динамично развивающийся район на востоке Аланьи, который с каждым днём становится всё более популярным. Чистые пляжи, длинные прогулочные набережные, рестораны, магазины и оживлённые улицы привлекают как местных жителей, так и иностранных туристов. Этот район также высоко ценится инвесторами благодаря своему потенциалу и удобству для жизни как в летний, так и в зимний период.

Квартиры в Аланье, Анталия, находятся в 270 м от пляжа, в 350 м от магазина, аптеки, медицинского центра, школьных учреждений, в 13 км от центра Аланьи и в 25 км от аэропорта Газипаша.

Проект построен на участке площадью 976 м² и включает один жилой блок с 28 квартирами. Для комфорта жителей в комплексе предусмотрены крытый и открытый бассейны, сауна, фитнес-центр, игровая комната и зона для барбекю.

Квартиры оборудованы столешницами из гранита на кухне, окнами ПВХ, системой тепло- и звукоизоляции стен, кухонными шкафами из МДФ. На стенах – моющаяся краска.


AYT-04524

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение

