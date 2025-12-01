Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!

Комплекс расположен в центре Анталии на главной туристической улице города и Ишиклар.

Комплекс продуман до мелочей: уникальный дизайн, панорамные окна и система «умный дом».



Собственная инфраструктура и наличие профессиональной управляющей компании – вся концепция продумана с целью обеспечить растущий спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду в этой локации.



Только до 31 декабря:

Квартира 2+1 по цене 1+1 - 145 000 евро вместо 200 000 евро!

В продаже две 2+1, есть возможность сад застеклить и увеличить площадь.



— отсутствие налога 4% при покупке

— гарантированная доходность 6% годовых для инвестора

— понятный, ликвидный продукт с низким входом по рынку