  2. Турция
  3. Муратпаша
Жилой комплекс Квартира 2+1 в центре Анталии по низкой цене!

Муратпаша, Турция
$170,376
8
ID: 33087
Дата обновления: 17.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Комплекс расположен в центре Анталии на главной туристической улице города и Ишиклар.
Комплекс продуман до мелочей: уникальный дизайн, панорамные окна и система «умный дом».

Собственная инфраструктура и наличие профессиональной управляющей компании – вся концепция продумана с целью обеспечить растущий спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду в этой локации.

Только до 31 декабря:

  • Квартира 2+1 по цене 1+1 - 145 000 евро вместо 200 000 евро!
  • В продаже две 2+1, есть возможность сад застеклить и увеличить площадь.


— отсутствие налога 4% при покупке
— гарантированная доходность 6% годовых для инвестора
— понятный, ликвидный продукт с низким входом по рынку

  • Комплекс бизнес-класса
  • Подземный паркинг
  • Закрытый благоустроенный двор
  • Коммерческие помещения на 0 этаже
  • Собственная внутренняя инфраструктура

Муратпаша, Турция
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
