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Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция

Муратпаша, Турция
от
$291,132
08.09.2024
$291,132
17.03.2024
$382,951
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12
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ID: 16261
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In CRM: 2364126
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Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

О комплексе

В популярном туристическом районе в этом малоэтажном комплексе представлены различные типы квартир: стандартные с 1–2 спальнями, пентхаусы с 2 и 4 спальнями.

Особенности квартир

Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, домофон, встроенная мебель на кухне и в ванной, полный комплект бытовой техники Siemens (холодильник, посудомоечная машина, индукционная варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина), кондиционер в каждой комнате, подогрев пола во всех ванных комнатах и гостиной, душевые кабины из стекла, проточный бойлер, напольное покрытие – керамическая плитка.

Удобства и оснащение в доме

3 открытых бассейна, детский бассейн, закрытый бассейн с подогревом, эксклюзивный СПА-центр (хамам, паровая, сауна, массажные комнаты, зона отдыха, VIP SPA) , тренажёрный зал, детская игровая комната, кинотеатр, бильярд, огороженная территория, охрана 24/7, управляющий, ландшафтное освещение, электрогенератор. Услуги: бесплатное использование лежаков и зонтиков на пляже.

Расположение и объекты поблизости

Апартаменты находятся в центре Алании, рядом с рестораном и пляжем.

Популярный курорт Аланья находится в южной части Анталийского залива у подножия Таврских гор, подступающих с севера. Город разделен с востока на запад скалистым полуостровом, который является его отличительной чертой. Природа Аланьи представляет собой обычный средиземноморский ландшафт, который ближе к горам сменяется хвойными лесами.

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция

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Жилой комплекс Меблированные апартаменты рядом с пляжем и рестораном, в центре Алании, Турция
Муратпаша, Турция
от
$291,132
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