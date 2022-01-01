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Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция

Алания, Турция
от
€990,000
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с парковочными местами, бассейнами (36 м2 - 49 м2), зонами барбекю, джакузи.

Окончание строительства - май 2024 года.

Особенности квартир
  • Плиточный пол
  • Кухонная мебель
  • Двойные стеклопакеты
  • Гранитные столешницы
  • Стальная входная дверь
  • Полы с подогревом
  • Сантехника Grohe
Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 3,8 км
  • Центр Алании - 8,7 км
  • Море - 5 км
  • Аэропорт - 35 км
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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