Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция

Всего в 450 метрах от великолепного пляжа мы предлагаем вам наш новый строящийся жилой комплекс класса люкс, который уже в марте 2023 примет своих жильцов. Комплексу принадлежит собственная территория с охраной, садом, бассейном, зоной отдыха, площадкой для барбекю, а так же развитая внутренняя инфраструктура. Проект состоит из одного блока, 4 этажей и всего 28 квартир. В данном комплексе предусмотрены квартиры планировки 1 + 1 от 44м2 до 67м2 и пентхаусы с 3 спальнями площадью от 144 до 167 кв.м. Excellence Q имеет очаровательный современный внешний вид и высокое качество постройки, а его удобное расположение делает его идеальным как для семейного отдыха, так и для комфортного проживания. Всего в 100 метрах от комплекса находится супермаркет Carrefour, в нескольких минутах ходьбы рестораны, банки, бутики, больницы и школа, почта, банкоматы. Уют, качество, красота и спокойствие - вот что получат владельцы квартир в данном комплексе. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: Плавательный бассейн Подогрев бассейна Детский бассейн Сауна Фитнес Массажный кабинет Паровая комната Кинотеатр Игровая комната Офис Генератор Лифт Вай-фай Ухоженный сад Дротики Пинбол Расположение Excellence Q в Алании: 450 метров от пляжа200 метров от центра620 метров от больницысупермаркет всего в 50 метрахРестораны и бары 100 метровВсе бытовые нужды находятся в шаговой доступности от комплекса Начало строительства проекта: 01.01.2022 г. Окончание строительства: 30.04.2023 г. Наша компания, Basic Apartment предоставляет рассрочку платежа на 12 месяцев с первоначальным взносом 40%.
Проект состоит из двух частей:
1) Жилые здания средней высоты: 17 корпусов, 491 апартамент с 2-4 спальнями.
2) Высокая башня: 43 этажа, 547 апартаментов с 1-2 спальнями.
Также, рядом есть сад площадью 25 000 м2, озеро и водные объекты общей площадью 6 000 м2.
Удобства и оснащение в доме
В проекте также есть: различные площадки для спортивных игр, сауна, парная, хаммам, конференц-залы, гостиничный сервис, система "умный дом", охрана 24/7.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится недалеко от нескольких достопримечательностей. Мечеть Чамлыджа - самая большая мечеть в Европе и Турции. Телебашня Чамлыджа - самая высокая в Стамбуле. Включает множество ресторанов и кафе с видом на море.
Рядом с комплексом находятся транспортные пути: шоссе Shela, E80, E5, станция метро M5.
Расстояние до других значимых объектов:
Босфор - 5 км
Мост мучеников 15 июля - 7,5 км
Район Ускюдар - 8 км
Больница - 1км
Школы - 200 м
Торговый центр - 1,5 км
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).В жилом комплексе представлены апартаменты планирвокой 1+1. Площадь апартаментов от 60 до 75 квадратных метров. В проекте также имеются виллы 2+1 площадью 122 м2. Расстояние до моря 30 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.