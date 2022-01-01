Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция

Каракокали, Турция

от €153,000

Всего в 450 метрах от великолепного пляжа мы предлагаем вам наш новый строящийся жилой комплекс класса люкс, который уже в марте 2023 примет своих жильцов. Комплексу принадлежит собственная территория с охраной, садом, бассейном, зоной отдыха, площадкой для барбекю, а так же развитая внутренняя инфраструктура. Проект состоит из одного блока, 4 этажей и всего 28 квартир. В данном комплексе предусмотрены квартиры планировки 1 + 1 от 44м2 до 67м2 и пентхаусы с 3 спальнями площадью от 144 до 167 кв.м. Excellence Q имеет очаровательный современный внешний вид и высокое качество постройки, а его удобное расположение делает его идеальным как для семейного отдыха, так и для комфортного проживания. Всего в 100 метрах от комплекса находится супермаркет Carrefour, в нескольких минутах ходьбы рестораны, банки, бутики, больницы и школа, почта, банкоматы. Уют, качество, красота и спокойствие - вот что получат владельцы квартир в данном комплексе. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: Плавательный бассейн Подогрев бассейна Детский бассейн Сауна Фитнес Массажный кабинет Паровая комната Кинотеатр Игровая комната Офис Генератор Лифт Вай-фай Ухоженный сад Дротики Пинбол Расположение Excellence Q в Алании: 450 метров от пляжа200 метров от центра620 метров от больницысупермаркет всего в 50 метрахРестораны и бары 100 метровВсе бытовые нужды находятся в шаговой доступности от комплекса Начало строительства проекта: 01.01.2022 г. Окончание строительства: 30.04.2023 г. Наша компания, Basic Apartment предоставляет рассрочку платежа на 12 месяцев с первоначальным взносом 40%.