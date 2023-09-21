  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция

Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция

Аланья, Турция
от
€259,000
;
17
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Красивая резиденция располагает ухоженным садом, бассейнами для детей и взрослых, фитнес-центром под открытым небом, зонами барбекю, охраной, тренажерным залом, сауной и парной, комнатой отдыха, детской площадкой, парковкой.

Окончание строительства - 21.09.2023.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Аланьи.

Местонахождение новостройки
Аланья, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Квартиры класса Люкс
Каракокали, Турция
от
€177,500
Жилой комплекс TOR BEYLİKDÜZÜ
Стамбул, Турция
от
€205,575
Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в 50 м от моря - район Кестель
Аванос, Турция
от
€165,000
Жилой комплекс Kurt Tower Tosmur
Каракокали, Турция
от
€375,000
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Кестель
Yaylali, Турция
от
€148,000
Вы просматриваете
Современная элитная резиденция с бассейнами, тренажерным залом и детской площадкой, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
€259,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира возле моря в Алании
Жилой комплекс Квартира возле моря в Алании
Каракокали, Турция
от
€248,500
Сдача в: 2025
Агентство: KURT GROUP
Квартира в Алании от застройчика Район Космур находиця в 5 км от центра Алании и Аланийского прота. Это место, в настоящее время не все, что нужно сделать, чтобы получить доступ к активу. Тосмур – район, кроторый вид жители евройпеских стран для кругодично. Теплая зима в Алании привлечет европейцев превести пару месяцев у теплого морья. Имея свою квартиру в Алании, вид сможете приэхат сами или сдать в аренду. В районе Тосмур новенты появляются парец в году, пот в редкий шансь купить в тёк. Жилой комплекс занимает прощадь 6678 кв.м., состок из 3 жилых зданий, которое располе на охраньёмой тери. Расстание до конца 250 м, до конца к морью у вас есть разбрызгивание магазина, супермаркеты и ферме. Квартира в рассрочку на 24 месяца с первоначальным восносом от 30%. На територии комплекса доступна инфраструктуру: Открытый бассейн с аквапарком; Детский бассейн; Крытый бассейн с погогревом и джакузи; Тренажерный зал; СПА – комплекс: Турецкий хамам; Сауна; Рымская парная; Массажные комнаты; Лобби и лауньж-зона; Билярдная и народная теннис; PlayStation room; Кинозал; Библиотека; Детская прощадка; Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами; Теннисный крот; Открытая и Крытая Парковка; Кладовые; Спутникова Антенна; Генератор электричества. Квартира с ремонтом от застройчика. Станы Окрашены, князья Краской, установлена, мебелия с гранитной. В базовой системе «, подогрев полов в санузле. Есть подводка для установки отоплена. Квартира в топоме кесет прикрасной инвестиции в будуще идеалном местом алы ва. Менеджеры компании Алании Инвестиции в вод подобрать лучший варянт, сборники и другие. Вам Останеця Только Наслаждатья Свойм Новым Дом  
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Эсеньюрт, Турция
от
€176,841
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он находится в жизненно важном месте рядом с проектом Стамбульского водного канала и станцией метро -. Из окон открывается потрясающий вид на море на озеро Кукукчекмеце, озеро Го и пышный сад. Он находится в нескольких минутах ходьбы от самых важных транспортных связей и автомагистралей в городе на двух континентах. Его квартиры имеют просторные балконы и роскошные украшения, с различными зонами и жилыми узорами. Есть простые планы рассрочки. Контракт готов к отправке и соответствует условиям турецкого гражданства.
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Резиденция Престижный ЖК в самом элитном районе Стамбула
Maslak Mahallesi, Турция
от
€754,404
Агентство: FOA INVEST
Престижный объект комплексной застройки, расположенный в центре одной из главных деловых площадок европейской части Стамбула - Маслак, Сарыер. ЖК предлагает собственникам жилые, коммерческие и торговые пространства для комфортной и активной деловой жизни.  Рядом с комплексом проходит автомагистраль Avrupa Otoyolu, которая входит в трансъевропейскую автомагистраль E80 класса A. Трасса соединяет город Лиссабон (Португалия) с городом Гюрбулак, (Турецко-иранская граница). Маршрут проходит через 11 стран. Внешняя инфраструктура: автомагистраль Avrupa Otoyolu, станции метро İtü-Ayazağa İstasyonu и Atatürk Oto Sanayi Vodafone, Стамбульский технический университет, Босфорский университет, мост Султана Мехмеда Фатиха, музей современного искусства Ильгиз, ТЦ Истинье парк, парк Эмирган, лес Belgrade, городской парк Ататюрка, конно-спортивный клуб Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü.  Главные преимущества: Высокая инвестиционная доходность - проект будет приносить доход от аренды в 8-9% годовых. Комплекс расположен в деловом центре Стамбула Близость к основным транспортным артериям Инновационный дизайн и архитектура Комплекс состоит из двух башен по 42 этажа в каждой: 445 квартир, 16 пентхаусов, 10-этажный комплекс с отелем и бизнес-центром, а также офисные помещения.   Объект предлагает инвесторам и жильцам на выбор планировки  1+0, 1+1, 1,5+1, 2+1 и 3,5+1, площадь которых варьируется от 69 до 269 квадратных метра.  В комплексе используется инновационная концепция организации офисного пространства, направленная на повышение эффективности деловой активности. Также на выбор есть полностью оборудованные домашние офисы - для тех, кто хочет совместить домашний комфорт и деловую жизнь. Внутренняя инфраструктура: арт-центр, кинотеатр, крытый бассейн, детская площадка, фитнес-центр, хамам, СПА-центр, торговый центр, рестораны/кафе, автоматизированная система Life Concierge, управляемая искусственным интеллектом, 24-часовая охрана.
Realting.com
Перейти