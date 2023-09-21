Каракокали, Турция

от €248,500

Сдача в: 2025

Квартира в Алании от застройчика Район Космур находиця в 5 км от центра Алании и Аланийского прота. Это место, в настоящее время не все, что нужно сделать, чтобы получить доступ к активу. Тосмур – район, кроторый вид жители евройпеских стран для кругодично. Теплая зима в Алании привлечет европейцев превести пару месяцев у теплого морья. Имея свою квартиру в Алании, вид сможете приэхат сами или сдать в аренду. В районе Тосмур новенты появляются парец в году, пот в редкий шансь купить в тёк. Жилой комплекс занимает прощадь 6678 кв.м., состок из 3 жилых зданий, которое располе на охраньёмой тери. Расстание до конца 250 м, до конца к морью у вас есть разбрызгивание магазина, супермаркеты и ферме. Квартира в рассрочку на 24 месяца с первоначальным восносом от 30%. На територии комплекса доступна инфраструктуру: Открытый бассейн с аквапарком; Детский бассейн; Крытый бассейн с погогревом и джакузи; Тренажерный зал; СПА – комплекс: Турецкий хамам; Сауна; Рымская парная; Массажные комнаты; Лобби и лауньж-зона; Билярдная и народная теннис; PlayStation room; Кинозал; Библиотека; Детская прощадка; Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами; Теннисный крот; Открытая и Крытая Парковка; Кладовые; Спутникова Антенна; Генератор электричества. Квартира с ремонтом от застройчика. Станы Окрашены, князья Краской, установлена, мебелия с гранитной. В базовой системе «, подогрев полов в санузле. Есть подводка для установки отоплена. Квартира в топоме кесет прикрасной инвестиции в будуще идеалном местом алы ва. Менеджеры компании Алании Инвестиции в вод подобрать лучший варянт, сборники и другие. Вам Останеця Только Наслаждатья Свойм Новым Дом