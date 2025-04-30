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  4. Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция

Муратпаша, Турция
от
$312,190
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20
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ID: 25113
ID новостройки на Realting
In CRM: 2425247
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

О комплексе

Стильный и продуманный комплекс премиум класса создан для ценителей роскоши и для тех кто привык к размеренному образу жизни.

Особенности проекта:

  • тропический сад с лужайками
  • зоны барбекю
  • панорамный бассейн
  • панорамный вид на море и горы

Окончание строительства - май 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 500 метров
  • Магазины - 300 метров
  • Аланья - 5 км
  • Аэропорт Газипаша - 33 км
  • Аэропорт Антальи - 130 км

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция в бассейном и панорамным видом 500 метрах от моря, в престижном районе Кестель, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$312,190
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