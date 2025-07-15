Квартира в новостройке Квартиры в Анталии в проекте "Fenix 40" с видом на море

  1. Realting.com
от
$1,53 млн
;
34
ID: 27761
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  Паркинг

Особенности экстерьера:

  Бассейн
  Лифт

О комплексе

Квартиры в проекте "Fenix 40" с подземной парковкой и общим бассейном в районе Генчлик, Анталия

Проект "Fenix 40 Işıklar" находится в районе Генчлик в Муратпаше – одном из центральных и престижных округов Анталии. Это одно из наиболее привлекательных мест города благодаря своему расположению рядом с морем и популярными зонами отдыха, такими как парк Караалиоглу. Генчлик идеально подходит как для комфортной жизни, так и для выгодных инвестиций: здесь отлично развита инфраструктура, есть доступ ко всем необходимым удобствам — кафе, рестораны, школы, медицинские центры. Центральное положение района и близость к пляжу делают недвижимость здесь особенно востребованной, обеспечивая стабильный рост цен и высокий арендный потенциал.

Квартиры в Анталии идеально расположены в 400 м от улицы Ишыклар, в 750 м от Калеичи (Старый город), в 800 м от парка Ялым, в 2,8 км от торгового центра MarkAntalya, в 6,5 км от пляжей Коньяалты и в 14 км от аэропорта Анталии.

Проект "Fenix 40 Işıklar", построенный на участке площадью 3200 м², состоит из одного блока. На его территории есть двухэтажная подземная парковка 6000 м² и общие зоны 19 000 м², включая хамам (турецкую баню), фитнес-центр, сауну, олимпийский бассейн и детскую площадку.

В проекте представлены квартиры с 3 спальнями, включая апартаменты на первом этаже с садом и дуплексы на верхнем этаже с мансардой. Они имеют разные планировки и метраж.


AYT-04516

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

