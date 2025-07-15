Квартира в новостройке Квартиры в Проекте по Типу Отеля 5* в Аланье, Кестель

  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  Квартиры в Проекте по Типу Отеля 5* в Аланье, Кестель

Квартиры в Проекте по Типу Отеля 5* в Аланье, Кестель

Муратпаша, Турция
от
$200,129
;
50
ID: 27891
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Квартиры с панорамным видом на море и город в благоустроенном проекте в Аланье, Кестель

Стильные квартиры расположены в Аланье в развивающемся районе Кестель с разнообразной инфраструктурой. В этом районе есть прогулочные зоны, рестораны, кафе и многие другие повседневные и социальные объекты.

Квартиры на продажу в Аланье находятся в 1 км от пляжа, в 4 км от центра Махмутлара, в 4,5 км от торгового центра Alanyum, в 7,4 км от крепости Аланьи и в 32 км от аэропорта Газипаша.

Новый проект состоит из 14 блоков на общей площади 35 109 м². В проекте есть крытые и открытые бассейны-инфинити, водные горки для детей и взрослых, водопады, пешеходные дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, настольный теннис, теннисный корт, оборудование для водного поло, детские игровые площадки, зоны отдыха, лобби, стойка ресепшн, крытый бассейн с подогревом, турецкая баня, сауна, паровая и соляная комнаты, массажные кабинеты, хобби-залы для взрослых и детский парк.


AYT-04119

Муратпаша, Турция
Квартиры в Проекте по Типу Отеля 5* в Аланье, Кестель
