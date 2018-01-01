Жилой комплекс в центре города, в 300 метрах от моря, Аланья, Турция

Мерсин, Турция

от €94,200

78–91 м² 2

Сдача в: 2024

Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья! Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин «MB AZURE RESORT»! Новый комплекс класса люкс в районе Тедже, в 50 метрах от Средиземного моря Прекрасная локация для отдыха и постоянного проживания: Soli Centre 8 км Mersin Marina 12 км 20 минут до центра города Мерсин ️ Комплекс состоит из трёх блоков Общая территория комплекса 16.000м2 ️ Планировки квартир: 1+1 (от 78м2 брутто/53м2 нетто до 87м2 брутто/68м2 нетто) 2+1 (от 91м2 брутто/62м2 нетто до 124м2 брутто/84м2 нетто) На площадке восемь квартир (2+1/2, 1+1/6) Дизайнерское оформление квартир ️ Экстерьерные характеристики: • централизованное отопление • централизованный подогрев воды • газифицированный комплекс • соответствие сейсмическим нормам • центральная спутниковая система • частная охрана (24 часа) • полностью оборудованный генератор • гидрофор • полностью автоматический лифт Социальные зоны: • ландшафтный дизайн закрытой территории • плавательный бассейн для взрослых и детей • развлекательная зона у бассейна • аквапарк • турецкая баня • сауна • крытый фитнесс центр • баскетбольная площадка • теннисный корт • караоке зал • комната PlayStation • кафетерий • парикмахерская • автостоянка открытого/закрытого типа • открытая спортивная площадка • прогулочные дорожки • детская игровая зона • беседки • зона отдыха с шезлонгами • площадка для барбекю Интерьерные характеристики: • инфраструктура для установки кондиционера и балкон для кондиционеров • видеодомофон • стальная входная дверь • специальный дизайн прихожей • напольное покрытие-ламинированный паркет 1-го класса • напольное покрытие для влажных помещений керамическая и гранитная плитка 1-го класса • столярные изделия (окна) из ПВХ (двойное стекло) • межкомнатные двери с покрытием специального дизайна • кухонные шкафы, специально спроектированные • гранитные столешницы • специально спроектированные модели подвесных потолков • шкаф для белья специальной конструкции • ванная комната Hilton, раковина, унитаз • душевая кабина • балконные перила из ламинированного стекла и квадратных поручней В шаговой доступности сетевые магазины, кафе, пекарни-кондитерские, аптеки, автобусные остановки, автозаправочная станция, государственная больница, базар. ️ До пляжа 50 метров Стоимость: 1+1 от 94.200€ 2+1 от 144.800€ При полной 100%-ой оплате предоставляется скидка 10% Срок сдачи: октябрь 2024г. Специальное предложение для клиентов Well Homes Gayrimenkul: • Цена от застройщика • Рассрочка 0% на 24 месяца • Первый взнос 50% • Сопровождение сделки • Постпродажный сервис Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие. По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия W/a: