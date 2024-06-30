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Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция

Yaylali, Турция
от
€270,500
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8
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О комплексе

Резиденция комфорт-класса с богатой инфраструктурой – отличная возможность для инвесторов, желающих приобрести современную недвижимость по выгодным ценам.

В самом центре большого и очень популярного района Аланьи - Кестель, на расстоянии 200 метров от береговой линии. Комплекс будет отличаться яркой и современной архитектурой, качественными строительными материалами, удобными планировками квартир.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: дартс, игровая приставка, бильярд, зона для загара, генератор, система видеонаблюдения, велопарковка, беседка для отдыха.

Расположение и объекты поблизости

Кестель – красивый и благоустроенный прибрежный город с очень развитой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой. Здесь много зон для прогулок, много ресторанов и кафе, магазинов и супермаркетов, много мест под открытым небом для занятий спортом. Есть также банки, обменные пункты, аптеки, частные и государственные медицинские учреждения, школы и детский сад.

Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Жилой комплекс с множеством удобств и сервисов, 200 м до моря, Кестель, Аланья, Турция
Yaylali, Турция
от
€270,500
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