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Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция

Алания, Турция
от
€275,000
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16
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О комплексе

Предлагаются апартаменты панорамным видом на море.

Резиденция располагает большим бассейном, теннисным кортом, крытым бассейном, парковкой, хамамом, сауной, фитнес-центром.

Удобства и оснащение в доме
  • Стальные двери
  • Видеодомофон
  • Подвесные потолки и точечное скрытое освещение
  • Оборудованные ванные комнаты
  • Двойные стеклопакеты
  • Пластиковые окна
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Центр Алании – 15 км
  • Ближайший аэропорт - 15 км
  • Аэропорт Анталья - 150 км
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Резиденция с бассейнами и теннисным кортом, Алания, Турция
Алания, Турция
от
€275,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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