Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция

Роскошная жизнь в сердце Аланьи, где каждый день как в элитном курорте.

Представьте себе место, где средиземноморская роскошь встречается с духом свободы, а утро начинается с аромата моря, тепла солнца и ощущения, что вы — в самой красивой точке карты.

Это не просто жилой комплекс, это новая философия жизни, где архитектура, комфорт, отдых и стиль сочетаются в единое пространство, созданное для тех, кто выбирает лучшее.

Особенности:

Инфинити-бассейн

Спа-комплекс мирового уровня, хамам, сауна, зоны релакса

Фитнес-зал, оснащённый по последнему слову техники

Детская игровая зона и крытая игровая комната

Сад, аллеи, зона барбекю — для ужинов под открытым небом

Уютные лаунж-зоны для встреч и отдыха

Окончание строительства - 2049 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, рядом с торговыми центрами, ресторанами, прогулочными улицами и культурными достопримечательностями.