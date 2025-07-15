Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция

Роскошная жизнь в сердце Аланьи, где каждый день как в элитном курорте.
Представьте себе место, где средиземноморская роскошь встречается с духом свободы, а утро начинается с аромата моря, тепла солнца и ощущения, что вы — в самой красивой точке карты.
Это не просто жилой комплекс, это новая философия жизни, где архитектура, комфорт, отдых и стиль сочетаются в единое пространство, созданное для тех, кто выбирает лучшее.
Особенности:
Окончание строительства - 2049 год.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, рядом с торговыми центрами, ресторанами, прогулочными улицами и культурными достопримечательностями.