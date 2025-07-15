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Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция

Муратпаша, Турция
от
$294,181
;
17
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Описание Описание
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ID: 27139
ID новостройки на Realting
In CRM: 2470328
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Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

О комплексе

Роскошная жизнь в сердце Аланьи, где каждый день как в элитном курорте.

Представьте себе место, где средиземноморская роскошь встречается с духом свободы, а утро начинается с аромата моря, тепла солнца и ощущения, что вы — в самой красивой точке карты.

Это не просто жилой комплекс, это новая философия жизни, где архитектура, комфорт, отдых и стиль сочетаются в единое пространство, созданное для тех, кто выбирает лучшее.

Особенности:

  • Инфинити-бассейн
  • Спа-комплекс мирового уровня, хамам, сауна, зоны релакса
  • Фитнес-зал, оснащённый по последнему слову техники
  • Детская игровая зона и крытая игровая комната
  • Сад, аллеи, зона барбекю — для ужинов под открытым небом
  • Уютные лаунж-зоны для встреч и отдыха

Окончание строительства - 2049 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, рядом с торговыми центрами, ресторанами, прогулочными улицами и культурными достопримечательностями.

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция

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Жилой комплекс Новый проект с бассейном, спа-комплексом и садом в 300 метрах от моря, в центре Аланьи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$294,181
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