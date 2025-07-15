  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  4. Квартира в новостройке Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе

Квартира в новостройке Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе

Муратпаша, Турция
от
$765,198
;
24
Оставить заявку
ID: 27880
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2019
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Недвижимость на берегу моря с видом на горы и море в Махмутларе

Махмутлар привлекает инвесторов и тех, кто ищет летний дом, благодаря своим природным пляжам и туристическим достопримечательностям.

Недвижимость на продажу в Аланье расположена недалеко от кафе, ресторанов, рынков, магазинов, парков, базара и автобусных остановок. Проект на берегу моря находится в 12 км от центра Аланьи и в 34 км от аэропорта.

Жилой комплекс состоит из двух блоков со 174 квартирами и имеет удобный доступ к морю. Для жителей доступны пляж с пирсом, просторный сад, поле для мини-гольфа, пешеходные и беговые дорожки, детские площадки, крытые и открытые парковки, баскетбольная площадка, крытый и открытый бассейны, детский бассейн, сауна, турецкая баня, джакузи, массажный кабинет, паровая баня, тренажерный зал, кафе и бар. Также в комплексе предоставляются услуги смотрителя и ресепшена, есть генератор, лобби, круглосуточное видеонаблюдение и охрана.

Квартиры включают гостиную, отдельную кухню или кухню открытой планировки, ванную комнату и балкон. Некоторые квартиры имеют ванную комнату при спальне, а дуплексы — собственные террасы.


AYT-01450

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и парк, недалеко от торговых центров и университетов, Кючюкчекмедже, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$276,163
Жилой комплекс Type A_37
Сарыер, Турция
от
$3,33 млн
Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$457,625
Жилой квартал Компактные апартаменты в Stay Suite Residence в Каргыджаке
Каргыджак, Турция
от
$124,924
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Оба, Турция
от
$197,530
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Недвижимость на берегу моря с потрясающим видом в Махмутларе
Муратпаша, Турция
от
$765,198
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$289,498
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция состоит открытым бассейном, фитнес-центром, сауной и парной, кафе, детскими площадками, большой зеленой зоной. Окончание строительства - май 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная бытовая техника Franke/Siemens…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Жилой комплекс Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Махмутлар, Турция
от
$179,379
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Показать все Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Многоквартирный жилой дом Видовые Квартиры в Измире, Конак, в Проекте Рядом с Метро
Konak, Турция
от
$306,079
Год сдачи 2026
Количество этажей 32
Квартиры в жилом доме в Измире, Конак, рядом с метро и морем Конак известен как финансовый центр Измира с его оживленной коммерческой деятельностью и центральным расположением. Благодаря столь удобной локации и развитой транспортной сети, Конак обеспечивает легкий доступ в любую точку города…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации