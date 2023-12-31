Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция

Проект состоит из 63 квартир в одном блоке. Проект в Демирташе, самом популярном туристическом центре Аланьи, в 1000 метрах от моря.

В проекте 9 этажей и апартаменты с 1-4 спальнями.

Удобства и оснащение в доме

Особенности интерьера здания: американские панельные лакированные двери, керамический пол, светодиодные и точечные светильники, гранитные столешницы, спутниковая система приема, балкон и окна из ПВХ, WLAN-Интернет-система, домофон, кондиционер, встроенная духовка.

Другие удобства: кинотеатр, джакузи, кафе и бар, генератор, система видеонаблюдения на автостоянке.