Квартира в новостройке Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша

Квартиры люкс-класса в проекте «Luviya» в Анталии

Роскошные квартиры в Анталии расположены в районе Топчулар округа Муратпаша. Благодаря своему удобному расположению рядом с бульваром Термесос, этот район предоставляет отличные транспортные связи и продолжает быть привлекательным для тех, кто хочет не только инвестировать, но и остаться здесь надолго.

Квартиры на продажу в Анталии находятся недалеко от повседневных удобств, таких как магазины, торговые центры, больницы, банки, в 50 м от трамвайной остановки, в 2,8 км от торговых центров Ikea и Agora, в 4,4 км от торговых центров Mall of Antalya и Deepo, в 5,5 км от пляжа Мермерли, в 5.8 км от Mark Antalya и центра города, в 8 км от международного аэропорта Анталии, в 11 км от пляжей Коньяалты и Лара, в 13 км от автовокзала Анталии.

Проект «Luviya» построен на участке площадью 65 000 м² с площадью застройки 390.000 м². Проект включает 730 квартир, 104 фирменных резиденции (отельные номера), торговый центр с 175 магазинами, 21 уличный магазин, 35 офисов и 1 ресторан. В комплексе предусмотрены лифты, крытая и открытая парковка, электрические зарядные станции, сауна, услуги смотрителя, круглосуточная охрана, тренажерный зал, детская игровая площадка, благоустроенные зеленые зоны, а также крытый и открытый бассейны.

В квартирах с 1, 2, 3 и 4 спальнями с высокими потолками есть встроенная кухонная техника, потолочные кондиционеры, газовый котел, батареи, прихожая, стальная входная дверь, точечное и светодиодное освещение, домофон.

