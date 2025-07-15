  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  4. Квартира в новостройке Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша

Квартира в новостройке Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша

Муратпаша, Турция
от
$314,320
;
50
Оставить заявку
ID: 27774
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры люкс-класса в проекте «Luviya» в Анталии

Роскошные квартиры в Анталии расположены в районе Топчулар округа Муратпаша. Благодаря своему удобному расположению рядом с бульваром Термесос, этот район предоставляет отличные транспортные связи и продолжает быть привлекательным для тех, кто хочет не только инвестировать, но и остаться здесь надолго.

Квартиры на продажу в Анталии находятся недалеко от повседневных удобств, таких как магазины, торговые центры, больницы, банки, в 50 м от трамвайной остановки, в 2,8 км от торговых центров Ikea и Agora, в 4,4 км от торговых центров Mall of Antalya и Deepo, в 5,5 км от пляжа Мермерли, в 5.8 км от Mark Antalya и центра города, в 8 км от международного аэропорта Анталии, в 11 км от пляжей Коньяалты и Лара, в 13 км от автовокзала Анталии.

Проект «Luviya» построен на участке площадью 65 000 м² с площадью застройки 390.000 м². Проект включает 730 квартир, 104 фирменных резиденции (отельные номера), торговый центр с 175 магазинами, 21 уличный магазин, 35 офисов и 1 ресторан. В комплексе предусмотрены лифты, крытая и открытая парковка, электрические зарядные станции, сауна, услуги смотрителя, круглосуточная охрана, тренажерный зал, детская игровая площадка, благоустроенные зеленые зоны, а также крытый и открытый бассейны.

В квартирах с 1, 2, 3 и 4 спальнями с высокими потолками есть встроенная кухонная техника, потолочные кондиционеры, газовый котел, батареи, прихожая, стальная входная дверь, точечное и светодиодное освещение, домофон.


AYT-04507

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Lake Terrace Village
Каргыджак, Турция
от
$132,810
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция
Кепез, Турция
от
$402,009
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой для туристов, в зелёном и экологически чистом районе Оба, Алания, Турция
Оба, Турция
от
$166,630
Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$128,334
Многоквартирный жилой дом Новая квартира с видом на горы в Коньяалты, Анталия
Коньяалты, Турция
от
$144,799
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
$314,320
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$288,503
Проект включает двухуровневые апартаменты с 2-5 спальнями, а также всемирно известный отель. Особенности: тренажерный зал бассейн сауна джакузи детская площадка спа-центр круглосуточная охрана 3-уровневая парковка Удобства и оснащение в доме Набор встроенной бытовой техники Siemens (плит…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Компактные апартаменты в Stay Suite Residence в Каргыджаке
Жилой квартал Компактные апартаменты в Stay Suite Residence в Каргыджаке
Жилой квартал Компактные апартаменты в Stay Suite Residence в Каргыджаке
Жилой квартал Компактные апартаменты в Stay Suite Residence в Каргыджаке
Жилой квартал Компактные апартаменты в Stay Suite Residence в Каргыджаке
Показать все Жилой квартал Компактные апартаменты в Stay Suite Residence в Каргыджаке
Жилой квартал Компактные апартаменты в Stay Suite Residence в Каргыджаке
Каргыджак, Турция
от
$124,924
Мы с гордостью предлагаем вам этот комплекс в одном из самых привлекательных районов Алании. Данный комплекс расположен на холме в районе Каргыджак, всего в 1800 метрах от пляжа. Комплекс окружен природой, фантастическим садом и позволит вам насладиться видом на Средиземное море.Резиденция S…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Показать все Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Махмутлар, Турция
от
$131,331
Резиденция Exodus располагается в одном из популярнейших районов Аланьи - Махмутлар. Комплекс состоит из 2-х блоков и включает в себя 98 апартаментов с различными планировками. Завораживающий интерьер, многочисленные удобства и конечно приятная стоимость.  Инфраструктура комплекса ExodusРези…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации