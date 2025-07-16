  1. Realting.com
Жилой комплекс Апартаменты и виллы в отельном 5* СПА комплексе Ramada Encore.

Bukit, Индонезия
от
$109,000
9
ID: 27986
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Карангасем
  • Город
    Kecamatan Karangasem
  • Деревня
    Bukit

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс состоит из отельных номеров таунхаусов и вилл, всего 138 юнитов, строится на площади 10.000 м2, из которых 50% зеленая территория, находится в 5 минутах от пляжа, что делает его привлекательным как для жильцов, так и для инвесторов.

Близость к океану и удобный доступ к основным объектам инфраструктуры делают этот проект желанным на рынке недвижимости.

Наш комплекс cтанет частью большой международной отельной сети Ramada Encore.

Кол-во спален: студии, 1, 2, 3
Площадь: 31 м2 - 259 м2
Меблировка: полная

Цена:

  • Номера Superior - 31 м2 от 119.000 USD
  • Номера Deluxe - 42 м2 от 141.000 USD
  • Вилла с 1 спальней - 80 м2 от 210.000 USD
  • Вилла с 2 спальнями - 138 м2 от 253.000 USD

Leasehold 50 лет + приоритетное продление.

Для инвесторов:

Перепродажа: Получайте прибыль до 30%
Аренда: Обеспечьте стабильный доход до 18%


План оплаты:

  • Первый взнос 25%
  • Без% рассрочка до конца строительства

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.


Инфраструктура:

  • 2 бассейна с видом на океан
  • SPA центр
  • 2 ресторана и Бар
  • Прогулочные зоны
  • Гриль зона
  • Кинотеатр
  • Детский образовательный лагерь
  • И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.

Местонахождение на карте

Bukit, Индонезия

