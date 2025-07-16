Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия

Апартаменты в малоэтажном комплексе с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда.
Форма владения: лизхолд на 25 лет.
Прогноз арендной доходности от застройщика — 19%.
Оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду.
Заполняемость: 78%
Цена на стадии pre-sale: от 132 000 $Расположение и объекты поблизости
Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, множество международных школ и развивающих центров для детей.
Недвижимость в Убуде окупается быстрее, чем в других районах. Здесь аренда земли значительно дешевле, чем в Чангу или Семиньяке. Можно получать такую же прибыль, как и при дорогостоящей аренде земли у моря.