  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Убуд
  4. Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия

Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$194,966
11.08.2025
$194,966
10.08.2025
$195,010
09.08.2025
$194,832
08.08.2025
$194,914
07.08.2025
$196,355
06.08.2025
$196,409
05.08.2025
$196,283
04.08.2025
$195,967
03.08.2025
$195,907
02.08.2025
$199,108
01.08.2025
$198,636
31.07.2025
$196,405
27.12.2024
$218,466
26.12.2024
$218,253
23.12.2024
$217,762
19.12.2024
$216,326
15.12.2024
$216,194
12.12.2024
$215,716
08.12.2024
$214,763
04.12.2024
$216,557
;
8
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20086
ID новостройки на Realting
In CRM: 2379059
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Апартаменты в малоэтажном комплексе с прямым видом на джунгли в 5 минутах до центра Убуда.

Форма владения: лизхолд на 25 лет.

Прогноз арендной доходности от застройщика — 19%.

Оборудованы всем необходимым для успешной сдачи в посуточную аренду.

Заполняемость: 78%

Цена на стадии pre-sale: от 132 000 $

Расположение и объекты поблизости

Убуд — сердце острова и центр притяжения туристов: лучшие мастера йоги и медитации, арт-галереи, множество международных школ и развивающих центров для детей.

Недвижимость в Убуде окупается быстрее, чем в других районах. Здесь аренда земли значительно дешевле, чем в Чангу или Семиньяке. Можно получать такую же прибыль, как и при дорогостоящей аренде земли у моря.

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс
Унгасан, Индонезия
от
$92,000
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Унгасан, Индонезия
от
$244,957
Резиденция в отельном комплексе
Kecamatan Karangasem, Индонезия
от
$178,956
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном и садом рядом в 100 метрах от пляжа, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$1,85 млн
Апарт - отель Апартаменты на Бали в Чангу
Чангу, Индонезия
от
$110,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Малоэтажный комплекс с видом на джунгли в 5 минутах от Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$194,966
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в сердце Убуда, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в сердце Убуда, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$289,950
Комплекс из 10 вилл, расположенный среди рисовых террас, в 4 минутах от центра Убуда. Предлагаются меблированные виллы в стиле барн хаус с инфинити-бассейнами 15 м2 и видами на рисовые поля, парковочными местами. Форма собственности - фрихолд. В продаже осталась последняя вилла! Удобства и …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Wana Giri, Индонезия
от
$104,160
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Апартаменты вблизи от пляжа, от надежного застройщика. Гарантированный рост цены в районе Переренан не менее чем на 30%. Доход от сдачи в аренду от 12%. Апартаменты на Бали с полной отделкой под ключ. Сдача комплекса во 2 квартале 2025 года. Удобства внутри комплекса SWOI GARDENS PERERENAN б…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с инфраструктурой пятизвёздочного отеля, в 6 минутах езды до пляжа в районе Переренан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Апартаменты с инфраструктурой пятизвёздочного отеля, в 6 минутах езды до пляжа в районе Переренан, Бали, Индонезия
Pererenan, Индонезия
от
$117,979
Новый жилой комплекс с гостиничным сервисом в популярном районе острова. Комплекс частных апартаментов с садами и лаунж-зонами на террасах и крышах. Внешне спокойная атмосфера и созданная внутри комплекса энергия органично дополняют друг друга. Инвестиционный потенциал: Застройщик оценивает…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации