  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.

Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.

Беноа, Индонезия
от
$169,900
BTC
2.0209267
ETH
105.9254074
USDT
167 977.4975406
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
ID: 27562
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика!

Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру.

Комплекс состоит:

  • Отель который включает 100 юнитов (9 видов юнитов)
  • 67 вилл из натурального камня с приватными бассейнами

Коллаборация с ведущей галереей современного искусства в Сингапура - MayinArt (в каждом номере картины)

Планировка вилл типа 1:

  • Villa area - 39,60 m2 
  • Terraces & pool area - 41,94 m2 (бассейн 13,2 m2)
  • Total area - 81,54 m2

Планировка вилл типа 2:

  • Villa area - 53,58 m2
  • Terraces & pool area - 56,95 m2 (бассейн 13,2 m2)
  • Total area - 110,53 m2

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Повышенная доходность от бренда: 14% - 18% годовых. Согласно данным STR и Colliers, в сравнении частными объектами брендированные отели показывают:

  • +18–25% - к заполняемости
  • +30–40% - к средней цене за ночь

Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!
Будет мобильное приложение где инвесторы смогут смотреть заполняемость и доходность в онлайн режиме!

  • Leasehold: 30 лет с 2025 года + 30 лет
  • Розовая земля (туристическая)

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2028 года.


Инфраструктура:

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вы просматриваете
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$169,900
