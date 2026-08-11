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Жилье в Сануре, Индонезия

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10 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Санур, Индонезия
Пентхаус 4 комнаты
Санур, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Этаж 2/4
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Инд…
Цена по запросу
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Вилла в Санур, Индонезия
Вилла
Санур, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Эта современная тропическая вилла в Сануре расположена на 200 м2 земли с двухэтажным зданием…
$235,600
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Квартира 1 комната в Санур, Индонезия
Квартира 1 комната
Санур, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2/4
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Инд…
$410,000
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Вилла в Санур, Индонезия
Вилла
Санур, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 312 м²
Сочетая теплые, земляные тона средиземноморского дизайна с практичными современными удобства…
$115,900
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Квартира 2 комнаты в Санур, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Санур, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 2/4
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Инд…
$780,000
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Вилла в Санур, Индонезия
Вилла
Санур, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
В нескольких шагах от всех удобств, которые предлагает Санур, и всего в 1 км от пляжа Мертас…
$222,677
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Квартира 2 комнаты в Санур, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Санур, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 4
Старт продаж комплекса апартаментов первой береговой линии в Сануре. Комплекс включает 66 ап…
$160,240
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Квартира 1 комната в Санур, Индонезия
Квартира 1 комната
Санур, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 4
Старт продаж комплекса апартаментов первой береговой линии в Сануре. Комплекс включает 66 ап…
$94,993
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Квартира 3 комнаты в Санур, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Санур, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 4
Элитная резиденция на берегу океана с собственным пляжем и спа-центром, Санур, Бали, Индонез…
$810,606
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Квартира 2 комнаты в Санур, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Санур, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 101 м²
Первый и единственный клубный комплекс апартаментов на первой линии океана. В лучшем месте …
$468,799
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