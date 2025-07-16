  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.

Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.

Беноа, Индонезия
от
$169,900
BTC
2.0209267
ETH
105.9254074
USDT
167 977.4975406
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
Оставить заявку
ID: 27426
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Беноа
  • Город
    Нуса-Дуа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика!

Единственный курортный комплекс в Нуса Дуа под управление бренда Ramada by Wyndham (4 звезды), который представлен в 95 странах и насчитывает более 9 300 отелей по всему миру.

Комплекс состоит:

  • Отель который включает 100 юнитов (9 видов юнитов)
  • 67 вилл из натурального камня с приватными бассейнами

Коллаборация с ведущей галереей современного искусства в Сингапура - MayinArt (в каждом номере картины)

Планировка вилл типа 1:

  • Villa area - 39,60 m2 
  • Terraces & pool area - 41,94 m2 (бассейн 13,2 m2)
  • Total area - 81,54 m2

Планировка вилл типа 2:

  • Villa area - 53,58 m2
  • Terraces & pool area - 56,95 m2 (бассейн 13,2 m2)
  • Total area - 110,53 m2

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Повышенная доходность от бренда: 14% - 18% годовых. Согласно данным STR и Colliers, в сравнении частными объектами брендированные отели показывают:

  • +18–25% - к заполняемости
  • +30–40% - к средней цене за ночь

Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!
Будет мобильное приложение где инвесторы смогут смотреть заполняемость и доходность в онлайн режиме!

  • Leasehold: 30 лет с 2025 года + 30 лет
  • Розовая земля (туристическая)

Первый взнос 30%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2028 года.


Инфраструктура:

  • Концепция Art-Wellness отеля
  • Лобби, Лобби-Бар
  • Ресторан с террасой
  • Коворкинг
  • СПА и Wellness Centre
  • Фитнес центр
  • Открытый бассейн с пляжным сервисом
  • Открытый паркинг для авто и байков
  • И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс

Местонахождение на карте

Беноа, Индонезия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла AQUAMARINE III
Чангу, Индонезия
от
$620,000
Вилла NYANG NYANG RESIDENCE
Wana Giri, Индонезия
от
$230,321
Таунхаус View apartments
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$109,000
Вилла с видом на рисовые терассы
Убуд, Индонезия
от
$330,000
Таунхаус TOWNHOUSE ULUWATU
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$280,000
Вы просматриваете
Вилла Виллы в Art-Wellness отеле под управлением Ramada by Wyndham.
Беноа, Индонезия
от
$169,900
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Таунхаус TOWNHOUSE CANGGU
Таунхаус TOWNHOUSE CANGGU
Малые Зондские острова, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 130 м²
1 объект недвижимости 1
Таунхаус с панорамными окнами, полностью меблирован. Средняя доходность 18-20%. Окупаемость 4-7 лет благодаря высокой заполняемости острова. Управляющая компания обеспечит прибыль и управление объектом для рентабельности инвестиций и вашего комфорта. Таунхаус премиум-класса с дизайн…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$99,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл с 2 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, в том …
Застройщик
Arya Properties
Оставить заявку
Вилла GARDEN VILLA
Вилла GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Индонезия
от
$330,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 124 м²
1 объект недвижимости 1
Потрясающая вилла с видом на джунгли и рисовые поля. Доступна беспроцентная рассрочка до 19%. Рентабельность от сдачи в аренду - 20%. Вилла полностью меблирована и с дизайнерской отделкой. Уникальное расположение в окружении природы. Здесь можно погрузиться в Балийское спокойствие и на…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Индонезии
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
16.07.2025
Недвижимость на Бали 2025: 5 объектов, от бюджетного пентхауса до целого ретрит-комплекса
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
19.05.2025
Доходность до 15% и рост стоимости вдвое к 2027: рассказываем о новом проекте на Бали, который вот-вот начнут строить
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
19.02.2025
«Около 50% наших клиентов выбирают оплату криптовалютой». Как купить недвижимость на Бали за криптовалюту на практике
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
17.12.2024
Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
22.11.2024
Почему стоит вложиться в недвижимость на Бали уже сейчас?
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
30.01.2024
«Даже извержение вулкана не так отразилось на рынке острова, как COVID-19». Как строить и зарабатывать на недвижимости Бали даже в кризисные времена — эксперт
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
22.12.2023
Индонезия вводит 5-летнюю многократную туристическую визу: подробности
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
04.10.2023
«Ломбок — это Бали 15 лет назад». Что важно знать инвесторам в рынок недвижимости Индонезии
Показать все публикации