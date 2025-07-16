Жилой комплекс Апартаменты в БУТИК ОТЕЛЕ на пляж Melasti под управлением Wyndham.

Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика!

Наш премиальный бутик-отель, расположенный в одной из лучших локаций Бали - в 400 метрах от пляжа Меласти, Букит.

Проект включает в себя 90 юнитов, разработан с акцентом на уникальный стиль, панорамные виды, высокий уровень сервиса.

Гостиничный комплекс станет частью коллекции отелей международной сети Wyndham Hotels & Resorts.

Wyndham Hotels & Resorts - глобальная сеть из более 9 000 отелей в 95 странах мира.

Кол-во спален: студии, 1

Площадь: 22 м2 - 65 м2

Меблировка: полная

Все номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая современную мебель, технику и удобства.

Цена:

1-комнатные площадью 29-36 м2 стоимостью от 112 900 USD

площадью 29-36 м2 стоимостью 2-комнатные площадью 54-65 м2 стоимостью от 239 000 USD

Для инвесторов:

Перепродажа: Получайте прибыль от 30%

Аренда: Обеспечьте стабильный доход до 16%

Бизнес который не требует не какого вовлечения в процесс!

Будет мобильное приложение где инвесторы смогут смотреть заполняемость и доходность в онлайн режиме!

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 2-й квартал 2027 года.



Инфраструктура:

Инфинити-бассейн

Спа-центр

Просторный ресторан

Working place

Руф-топ с террасой

И многое другое

Это инфраструктура обеспечивает жильцам удобство и комфортный образ жизни без необходимости покидать комплекс.