Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия

Предлагаются две последние виллы с инфинити-бассейном и зелёными окрестностями, стоимостью лотов 300 000 и 380 000 долларов. Современная виллы, спроектированные по уникальному проекту, будут построены с соблюдением европейских технологий и контролем качества на каждом этапе. Комфортная и просторная - идеальный дом для жизни!
Виллы будут готовы в первом квартале 2025 года и будут полностью укомплектованы для жизни или сдачи в аренду.Преимущества
Управляющая компания застройщика обеспечит для вас:
Пешком:
На транспорте: