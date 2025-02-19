Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия

Предлагаются две последние виллы с инфинити-бассейном и зелёными окрестностями, стоимостью лотов 300 000 и 380 000 долларов. Современная виллы, спроектированные по уникальному проекту, будут построены с соблюдением европейских технологий и контролем качества на каждом этапе. Комфортная и просторная - идеальный дом для жизни!

Виллы будут готовы в первом квартале 2025 года и будут полностью укомплектованы для жизни или сдачи в аренду.

Преимущества

Управляющая компания застройщика обеспечит для вас:

Обслуживание гостей, консьерж-сервис

Гарантия безопасности 24/7

Заполняемость 80-90%

Предоставление отчётов о доходности оплата налогов

Расположение и объекты поблизости

Пешком:

За 7 мин до Go ATV Adventure

За 7 мин до Varvara school

На транспорте: