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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия

Убуд, Индонезия
от
$379,811
14.04.2025
$377,465
13.04.2025
$377,688
12.04.2025
$379,093
11.04.2025
$387,662
10.04.2025
$389,243
09.04.2025
$391,196
08.04.2025
$390,952
06.04.2025
$391,185
05.04.2025
$387,620
04.04.2025
$392,798
03.04.2025
$397,153
02.04.2025
$396,319
01.04.2025
$395,422
30.03.2025
$394,212
29.03.2025
$397,155
28.03.2025
$398,605
27.03.2025
$397,208
26.03.2025
$396,960
25.03.2025
$395,600
24.03.2025
$394,249
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21011
ID новостройки на Realting
In CRM: 2276885
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Гианьяр
  • Город
    Убуд

О комплексе

Предлагаются две последние виллы с инфинити-бассейном и зелёными окрестностями, стоимостью лотов 300 000 и 380 000 долларов. Современная виллы, спроектированные по уникальному проекту, будут построены с соблюдением европейских технологий и контролем качества на каждом этапе. Комфортная и просторная - идеальный дом для жизни!

Виллы будут готовы в первом квартале 2025 года и будут полностью укомплектованы для жизни или сдачи в аренду.

Преимущества

Управляющая компания застройщика обеспечит для вас:

  • Обслуживание гостей, консьерж-сервис
  • Гарантия безопасности 24/7
  • Заполняемость 80-90%
  • Предоставление отчётов о доходности оплата налогов
Расположение и объекты поблизости

Пешком:

  • За 7 мин до Go ATV Adventure
  • За 7 мин до Varvara school

На транспорте:

  • 5 мин до Bali Zoo and Bird Park
  • 5 мин до Puseh Batuan Temple
  • 7 мин до Rüsters Coffee and Pelangi School
  • 10 мин до Green School
  • 10 мин до Sukawati with Tegenungan Waterfall and Celuk Swing & Luwak
  • Coffee
  • 11 мин до Ubud with Monkey Forest, Art Market and Campuhan Ridge Walk
  • 11 мин до Goa Gajah
  • 15 мин до Gianyar Night Market
  • 15 мин до Tegallalang Rice Terrace
  • 20 минут до океана

Местонахождение на карте

Убуд, Индонезия

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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами и живописными видами, Бали, Индонезия
Убуд, Индонезия
от
$379,811
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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