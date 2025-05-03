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Квартиры с гаражом в Греции

Салоники
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Афины
332
Корфу
32
Македония и Фракия
1835
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55 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
Строящаяся новая квартира площадью 73 кв. м. в четырехэтажном жилом доме в красивом Лутраки,…
$282,056
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$392,463
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
- Строящаяся новая квартира площадью 70 кв.м в центре Лутраки. Современное строительство с с…
$287,770
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$412,052
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
- Строящаяся новая квартира площадью 47 кв.м в центре Лутраки. Современное строительство сов…
$188,318
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Этаж 1/1
Роскошная новая квартира площадью 95 кв. м с панорамным видом на море и горы всего в 20 метр…
$684,385
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
- Строящаяся новая квартира площадью 100 кв.м в центре Лутраки. Современное строительство с …
$405,009
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Расположение – Полихроно (50 метров от моря)   Продается уютная отремонтированная квар…
$156,719
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Stegi Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 5
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$268,118
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
- Продается квартира 53,11 кв.м. В 4-х этажном доме с ремонтом 2024 года. - С видом на море…
$284,838
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Sideris Real Estate
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Квартира 1 спальня в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 1 спальня
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11687 - Квартира для продажи в Thasos Chrisi Akti за 135,000 евро. Это …
$141,280
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
- Таунхаус 70 кв.м с прекрасным видом на море и горы! - Всего в 2 км от пляжа и центра Лутр…
$118,546
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
Продается отремонтированная квартира площадью 85 кв.м в районе Агиос Георгиос в Коринфе на р…
$184,747
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Роскошная квартира в стадии строительства площадью 124,50 кв.м с уникальным видом на море О…
$768,907
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Анатоли, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$422,895
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Квартира 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11671 - Квартира для продажи в Thasos Chrisi Akti за 140 000 евро. Это …
$146,513
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11604 - Квартира для продажи в Тасос Лименс за 180 000 евро. Это 92 кв.…
$188,373
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
- Просторная квартира в новостройке 67 кв.м. в одном из лучших районов Лутраки. - Квартира …
$178,515
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Квартира 3 комнаты в Kokkoni, Греция
Квартира 3 комнаты
Kokkoni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- Продается роскошная квартира площадью 63 кв.м в Коккони, Коринфия. - С видом на горы - С…
$151,945
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11644 - Квартира для продажи в Тасос Лименс за 200 000 евро. Это 80 кв.…
$216,306
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Квартира 1 спальня в Скала Сотирос, Греция
Квартира 1 спальня
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
PropertyCode: 11588-apartmentForsaleInthasosskalasotirosfor € 120.000.This45sq.m.m.apartment…
$125,582
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11717 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за 217 000 евро. Это 65 кв…
$246,781
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11716 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за €180 000. Это 50 кв. м.…
$204,703
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$401,208
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Продается современная новая квартира площадью 51 кв. м, в прекрасном месте, всего в 500 метр…
$130,494
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Квартира 2 спальни в Принос, Греция
Квартира 2 спальни
Принос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11707 - Квартира для продажи в Thasos Ormos Prinou за 153,900 евро. Это…
$161,059
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Имущественный кодекс: 11741 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за 174 000 евро. Это 50 к…
$199,936
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
- Новостройка в Лутраки на стадии строительства,сдача под ключ планируется в начале 2024 год…
$247,596
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Квартира 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Специальный отдельно стоящий дом площадью 400 кв.м. недалеко от Лутраки, в Перахоре, выста…
$440,202
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