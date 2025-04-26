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Квартиры в Municipality of Piraeus, Греция

Пирей
124
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123 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
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Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Современный жилой комплекс нового строительства, расположенный по адресу Gr. Lambraki 24-26,…
$147,951
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Пентхаус 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 6/6
Новое здание, сдача в 2026м В отличном райне! 10 минут от пляжа в Пирей! Подходит под Золо…
$174,616
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 6
Новая малоэтажная резиденция недалеко от порта Пирея, Греция Предлагаются новые квартиры с …
$114,431
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$614,652
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$279,387
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Студия 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 7/8
Набор из квартир студий, в новостройках. Две квартиры студии находятся в Пирей, на берегу м…
$271,453
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$346,440
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$413,493
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 71 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$293,899
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$336,393
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 43 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$251,449
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$301,738
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 5
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$304,211
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$301,738
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$101,243
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/7
Описание 🔑Kвaртиpа пoд ключ в гopодском рaйонe 💰 Инвестиционнaя недвижимость 🔥 Boзм…
$163,984
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$678,433
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
📍Афины, р-н Пирей. Полностью новая после капитального ремонта квартира под аренду или прожив…
$309,598
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Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 53 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$279,387
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$357,616
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$260,936
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
V ² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микро…
$258,725
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$412,279
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$278,430
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$206,747
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$290,563
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 160 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$777,589
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Студия 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/7
В нескольких шагах от Акрополя находится Метаксургио, родина легендарных греческих мастеров …
$162,968
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Квартира 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 7
Просторные квартиры в новом жилом комплексе, Пирей, Аттика, Греция Новый жилой комплекс ква…
$140,438
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$365,310
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Типы недвижимости в Municipality of Piraeus

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Piraeus, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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