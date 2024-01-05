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Квартиры в Перея, Греция
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58 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
79 м²
Код недвижимости: HPS4436 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 258 000 евро. Это 79 к…
€258,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
90 м²
Код недвижимости: HPS4437 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 295 000 евро. Это 90 к…
€295,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
73 м²
Код недвижимости: HPS4438 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 240 000 евро. Это 73 к…
€240,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
66 м²
Код недвижимости: HPS4439 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 215 000 евро. Это 66 к…
€215,000
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Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
120 м²
Код недвижимости: HPS4434 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 395 000 евро. Это 120 …
€395,000
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Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
107 м²
Код недвижимости: HPS4433 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 350 000 евро. Это 107 …
€350,000
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Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
116 м²
Код недвижимости: HPS4435 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 380 000 евро. Это 116 …
€380,000
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Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
116 м²
Код недвижимости: HPS4251 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 380 000 евро. Это 116 …
€380,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
2
1
66 м²
5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
2
1
67 м²
5/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€220,000
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Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
2
1
73 м²
4/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€240,000
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Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
107 м²
5/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
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Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
2
1
66 м²
5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
2
1
66 м²
4/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
76 м²
2/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€178,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
73 м²
1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€168,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
73 м²
1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€168,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4
1
120 м²
3/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
€263,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
76 м²
2/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€178,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на город
Перея, Греция
4
1
110 м²
4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
€230,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на город
Перея, Греция
2
1
52 м²
4/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€115,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
66 м²
Код недвижимости: HPS4277 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Термайкос Перайя за €215.000 . Это 66 кв.м…
€215,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
67 м²
Код недвижимости: HPS4275 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Термайкос Перайя за €220.000 . Это 67 кв.м…
€220,000
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Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
107 м²
Код недвижимости: HPS4276 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Термайкос Перайя за €350.000 . Это 107 кв.…
€350,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
88 м²
Код недвижимости: HPS4271 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Термайкос Перайя за €285.000 . Это 88 кв.м…
€285,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
67 м²
Код недвижимости: HPS4272 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Термайкос Перайя за €220.000 . Это 67 кв.м…
€220,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
79 м²
Код недвижимости: HPS4270 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Термайкос Перайя за €258.000 . Это 79 кв.м…
€258,000
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Квартира 2 спальни
Перея, Греция
2
1
119 м²
Код недвижимости: HPS4269 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Термайкос Перайя за €390.000 . Это 119 кв.…
€390,000
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Квартира 2 спальни
Перея, Греция
3
1
97 м²
4/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€165,000
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Квартира 1 спальня
Перея, Греция
1
1
66 м²
Код недвижимости: HPS4266 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Термайкос Перайя за €215.000 . Это 66 кв.м…
€215,000
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