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Квартиры в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
119
Thessaloniki Municipal Unit
343
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347 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 7/8
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$494,078
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/8
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$431,004
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Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
$207,912
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 44 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
$126,728
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
$120,030
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$206,747
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$207,356
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и со…
$396,622
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5/8
Продается квартира площадью 83 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$377,332
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$149,807
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
$147,517
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$211,312
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 32 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$124,820
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 28 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$85,135
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$187,491
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Код недвижимости: HPS4869 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Салониках Мпоцари за € 305.000 . Этот 109.6…
$312,396
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/8
Продается квартира площадью 61 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$223,133
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 5/8
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$442,956
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$143,258
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$151,205
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 23 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$91,545
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/8
Продается квартира площадью 139 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$1,26 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж -1/4
Продается квартира площадью 49 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
$81,461
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Продается квартира площадью 58 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
$205,611
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Код недвижимости: HPS4870 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Салониках Мпоцари за € 290.000 . Этот 103.7…
$323,609
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$189,798
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$151,467
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 53 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$168,704
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$198,311
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
Продается квартира площадью 44 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
$146,524
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Типы недвижимости в Municipality of Thessaloniki

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