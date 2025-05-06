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Квартиры в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

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21 объект найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
$984,373
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San Patrik Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$498,124
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на 2…
$81,581
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
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$905,013
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$147,982
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$303,470
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на 2 уровнях. Тре…
$480,297
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$262,171
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на в…
$73,256
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$245,916
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
$2,01 млн
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San Patrik Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 198 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$447,788
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 62 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$419,790
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$372,282
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
$1,90 млн
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San Patrik Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$385,915
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Продается дуплекс площадью 119 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$743,660
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$152,343
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$183,434
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
$290,932
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$104,652
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

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