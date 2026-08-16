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Квартиры в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

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Agios Nikolaos Municipal Unit
20
Айос-Николаос
7
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21 объект найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
$2,03 млн
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Квартира 1 спальня в Эпано Элоунда, Греция
Квартира 1 спальня
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
🏢 Aelia Elounda Residences – Апартамент A2 Элунда, Айос-Николаос, Крит Aelia Elound…
$209,089
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Квартира 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$342,406
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Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Just 50 meters from a sandy beach, seaside cafes, taverns and restaurants, this 1st floor ap…
$395,537
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Квартира в Эпано Элоунда, Греция
Квартира
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 80 м²
Aelia Elounda Residences – Апартаменты A6 Элунда, Агиос-Николаос, Крит Aelia Elounda Resi…
$452,850
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Квартира 2 спальни в Крица, Греция
Квартира 2 спальни
Крица, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$118,071
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TekceTekce
Квартира в Эпано Элоунда, Греция
Квартира
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 88 м²
Hilltop Apartments: Апартаменты на вершине холма - это очень просторные апартаменты, расп…
$1,02 млн
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Квартира 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий…
$578,429
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Квартира 2 спальни в Милатос, Греция
Квартира 2 спальни
Милатос, Греция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$265,659
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Квартира 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Located just 50 meters from sandy beaches, seaside cafés, tavernas, and restaurants, this 1s…
$216,995
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Квартира в Эпано Элоунда, Греция
Квартира
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 50 м²
Aelia Elounda Residences – Апартаменты A1 Элунда, Агиос-Николаос, Крит Aelia Elounda R…
$268,880
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Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Just 50 meters from a sandy beach, seaside cafes, taverns and restaurants, this ground floor…
$439,224
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Квартира 1 спальня в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
$997,732
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Квартира 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается квартира площадью 198 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$504,163
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Квартира в Эпано Элоунда, Греция
Квартира
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 60 м²
Aelia Elounda Residences – Апартаменты A4 Элунда, Агиос-Николаос, Крит Aelia Elounda R…
$367,941
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Квартира в Эпано Элоунда, Греция
Квартира
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 40 м²
Aelia Elounda Residences – Апартаменты A3 Элунда, Агиос-Николаос, Крит Aelia Elounda R…
$226,425
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Квартира 1 спальня в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена в деревне Агиос Николаос в 2100 метрах от пляжа. Квартира расположена н…
$99,479
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Квартира в Эпано Элоунда, Греция
Квартира
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 121 м²
Aelia Elounda Residences – Апартаменты A7 Элунда, Агиос-Николаос, Крит Aelia Elounda Resi…
$778,337
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Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Located just 50 meters from sandy beaches, seaside cafés, tavernas, and restaurants, this gr…
$401,441
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Квартира 2 спальни в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
$1,92 млн
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Квартира 1 спальня в Крица, Греция
Квартира 1 спальня
Крица, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается ветхое жилье, квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на в…
$82,650
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Типы недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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