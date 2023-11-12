Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal Unit of Elliniko
  5. Квартиры

Квартиры в Municipal Unit of Elliniko, Греция

однокомнатные
3
двухкомнатные
8
трехкомнатные
7
Квартира В архив
Очистить
19 объектов найдено
Квартира в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Площадь 74 м²
Urban living for the Mediterranean lifestyle. A contemporary development of 56 two-bedroo…
€340,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Код недвижимости: HPS4281 - Maisonette FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis за €913.000 …
€913,000
Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Пентхаус 3 спальни с террасой, с бытовой техникой, с Lift
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция Новый жилой комплекс в…
€1,03 млн
Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Код недвижимости: HPS4262 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Агия Параскеви Агиос Иоаннис за €569.000 .…
€569,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Код недвижимости: HPS4261 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Агия Параскеви Агиос Иоаннис за €465.000 .…
€465,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Код недвижимости: HPS4260 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Гизи - Педион Ареос Гкизи - Ариос Пагос за…
€322,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Код недвижимости: HPS4259 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Гизи - Педион Ареос Гкизи - Ариос Пагос за…
€430,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Код недвижимости: HPS4258 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Гизи - Педион Ареос Гкизи - Ариос Пагос за…
€246,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Код недвижимости: HPS4257 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Гизи - Педион Ареос Гкизи - Ариос Пагос за…
€415,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Код недвижимости: HPS4256 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Алимос Центр для €449.000 . Это 77 кв.м. …
€449,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Код недвижимости: HPS4253 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Алимос Центр для €323.000 . Это 51 кв.м. …
€323,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€255,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€480,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Ellinikon Kato south of Athens, in a privileged position next to the park with an unlimited …
€510,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€580,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
€400,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 102 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Elliniko south of Athens, Ano Sourmena area, newly built luxury apartment of 104 sq.m. in mo…
€410,000
Квартира 1 спальня с Spalni в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код недвижимости: 1317 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, квартира рядом с апартаментами общей площадью …
€95,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти