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Квартиры в Panorama, Греция

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27 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Код собственности: HPS3642 - Maisonette FOR SALE в Каламарии Агиос Иоаннис за € 490 000. Это…
$569,581
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Студия 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Каламарья   Предлагается на продажу квартира на перв…
$89,168
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Stegi Real Estate
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Имущественный код: HPS4047 - Maisonette FOR SALE в Каламарии Агиос Иоаннис за 390 000 евро. …
$453,340
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Имущественный код: HPS5380 - Квартира для продажи в Kalamaria Agios Ioannis за €170 000. Это…
$197,610
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$414,772
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Код собственности: HPS5383 - Квартира для продажи в Каламарии Агиос Иоаннис за 270 000 евро.…
$313,851
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Имущественный код: HPS5388 - Квартира для продажи в Каламарии Агиос Иоаннис за € 430 000. Эт…
$499,836
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/8
Продается дуплекс площадью 122 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$482,204
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 6/6
Продается дуплекс площадью 112 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$483,901
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Код собственности: HPS5373 - Maisonette FOR SALE в Panorama Center за €500 000. Этот 127 кв.…
$581,205
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Код собственности: HPS5386 - Квартира для продажи в Каламарии Агиос Иоаннис за 315 000 евро.…
$366,159
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Код собственности: HPS5381 - Квартира для продажи в Каламарии Агиос Иоаннис за 155 000 евро.…
$180,173
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Код собственности: HPS4501 - Maisonette FOR SALE в Каламарии Агиос Иоаннис за € 560 000. Это…
$650,949
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 4/1
Продается дуплекс площадью 112 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$465,011
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Код собственности: HPS5387 - Квартира для продажи в Каламарии Агиос Иоаннис за 200 000 евро.…
$232,482
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Код собственности: HPS5378 - Maisonette FOR SALE в Panorama Center за € 520 000. Этот 132 кв…
$604,453
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Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 226 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$921,716
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Имущественный код: HPS5384 - Квартира для продажи в Каламарии Агиос Иоаннис за 295 000 евро.…
$342,911
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$170,624
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Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
$172,822
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/5
Продается квартира площадью 120 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$432,055
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 122 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
$553,030
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$461,833
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Квартира 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Код собственности: HPS5394 - Maisonette FOR SALE в Каламарии Агиос Иоаннис за € 560 000. Это…
$650,949
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Код собственности: HPS5382 - Квартира для продажи в Каламарии Агиос Иоаннис за € 147.000. Эт…
$170,874
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 122 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$506,944
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Код собственности: HPS5385 - Квартира для продажи в Каламарии Агиос Иоаннис за €295.000. Это…
$342,911
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Параметры недвижимости в Panorama, Греция

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